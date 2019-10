Quartararo quiere ganar la carrera del título de Márquez

Pues sí, otra vez, el joven francés Fabio Quartararo, al que aseguran que Yamaha acaba de inyectar en su M1 satélite algunos caballos más como premio a su fabulosa temporada como rookie en el equipo Petronas, ha conseguido, por cuarta vez esta temporada, la pole position del Gran Premio de Tailandia, que se celebra en el circuito de Buriram. El Diablo, que paró el crono en 1.29.719 minutos, estableciendo un nuevo récord del circuito tailandés (el anterior lo tenía, cómo no, Marc Márquez en 1.31.471), arrancará en primera fila junto a los catalanes Maverick Viñales (Yamaha, a 0.106 segundos) y el campeón Márquez (Honda, a 0.212 segundos).

Múltiples caídas

Tanto Márquez como Quartararo se cayeron en su última vuelta (antes se había caído Valentino Rossi en esa misma curva de izquierdas velocísima) cuando iba, los dos, en vuelta rápida, es decir, mejorando sus tiempos. El francés de Yamaha con -0.069 segundos y el joven de Cervera (Lleida), con un brillantísimo y prometedor -0.257 segundos. Ha sido una lástima, aunque estoy contento del tiempo conseguido pues lo importante, como digo siempre, es arrancar desde la primera fila, señaló Márquez, que mañana (09.00 horas, DAZN) aspira a renovar su título y para ello necesita ganar la carrera o quedar por delante del subcampeón italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que partirá desde la tercera fila.

"Como siempre lo he dado todo y no sé, la verdad, si en ese último giro hubiese logrado mejorar mi tiempo", comentó Quartararo, que bromeó con el hecho de que cuando vio caerse a Marc delante de él, pensó: "Venga, Fabio, ves con cuidado y sobre todo! no te caigas ahí y, sí, ahí es donde me he caído". El francés, que aún no ha ganado en su primer gran año entre los reyes, espera ansioso la carrera de mañana pues creo tener ritmo y moto para tratar de vencer.

En busca de la victoria

Márquez ha asegurado que la carrera de mañana será muy distinta a la que ganó el pasado año. "Entonces, Dovi hizo una carrera muy lenta pues temía destrozar su neumático trasero. Este año, Michelin ha traído una rueda nueva y, por tanto, todo será distinto. Incluso yo me plantearé la carrera de forma diferente pues solo tengo como objetivo conquistar el título y, por tanto, como tengo más oportunidades de hacerlo, correré de manera diferente. Entonces solo pensaba en ganar el título en la siguiente carrera, en Motegi (Japón)".

Quien, al igual que el Diablo, está deseando que llegue la carrera (nadie sabe si con lluvia o no), es Viñales, que asegura estar haciendo el fin de semana "perfecto" para poder aspirar a la victoria, "pues lo tenemos todo en su sitio y mi ritmo en el FP4, el último ensayo antes de la pole, ha sido muy, muy, bueno. Así que estamos listos para presentar batalla".