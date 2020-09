Mel C: "Hicimos el feminismo más accesible y divertido"

La cantante británica Melanie C dice que está "orgullosa" por el "legado" feminista que dejaron las Spice Girls, que inspiraron a "una generación de gente, de mujeres". "Me siento orgullosa del legado que dejaron las Spice Girls. Siento que inspiramos a una generación de gente, de mujeres y creo que hicimos el feminismo mucho más accesible a las personas", ha indicado la artista en una entrevista a Europa Press.

En este sentido, ha añadido que las Spice Girls surgieron en un momento "bastante político", incluso "un poco intimidante". "Las Spice Girls lo hicieron divertido y colorido. Creo que eso realmente ayudó a las chicas jóvenes a entender la igualdad de género", ha asegurado.

Racismo sistémico

Al ser preguntada por el movimiento antirracista Black Lives Matter, Mel Chisholm, de 46 años, ha lamentado que hay "muchos lugares" donde la situación "es difícil" por el racismo sistémico. Aunque cree que hay racismo "en cualquier lugar", la cantante se siente "muy afortunada" viviendo en Londres, en una sociedad "multicultural" con una mentalidad progresista. "Nos preocupamos por cuestiones como Black Lives Matter o la comunidad LGTBI. Es un sitio saludable para que esté todo el mundo", ha dicho.

Asimismo, ha destacado que es "interesante" que la gente tenga la oportunidad de aprender. "Personalmente intento aprender sobre cosas que no conozco y no sé cómo te sientes si creces siendo negro o trabajas en la industria de la música. Necesitamos estar abiertos a escuchar sobre cómo se siente la gente", ha precisado.

El nuevo disco de la ex Spice Girl, 'Melanie C', verá la luz el próximo 2 de octubre. El álbum llegará además acompañado por 'Colour And Light Stream', cuatro conciertos en 'streaming' para los cinco continentes los días 1 y 2 de octubre. El álbum incluye el single 'Fearless' (sin miedo), interpretado por Melanie C junto a Nadia Rose. "Queríamos explorar ese sentimiento de tener sueños y ambiciones y a veces para perseguir eso no tienes que tener miedo", ha explicado.

No obstante, Mel C ha lamentado que, debido a la crisis por el coronavirus, "desafortunadamente" no se siente sin miedo en estos momentos. "No sabemos cuánto va a durar la pandemia. Estamos todos sintiendo mucho miedo ahora mismo", ha dicho.

Precisamente, ha resaltado que hay muchas industrias que lo tienen "extremadamente difícil" por el Covid-19 y que la música ha cambiado los conciertos en directo por los 'streaming'. "Como artista me siento afortunada de poder compartir contenido 'on line' y de poder promocionar mi álbum. Soy afortunada porque no todos los trabajadores de la industria musical pueden continuar trabajando", ha concretado.

Conciertos de manera virtual

Respecto a los conciertos que ha realizado de manera virtual, la artista británica ha comentado que ha sido una experiencia "buena" y que habría sido "horrible" si no hubiera podido actuar de ninguna manera.

"He disfrutado haciendo directos en 'streaming' en plataformas como Instagram o Youtube, pero no puedo esperar para poder actuar con el público en persona", ha señalado Mel C.

La cantante también ha recordado que ha sido "muy raro" y "difícil" para todo el mundo los días de confinamiento por el coronavirus. No obstante, ha destacado que durante ese periodo pudo crear el primer single de su nuevo álbum. "Me sentí triste y rara pero pensaba que era un momento apropiado para producir música", ha precisado.

Gira y conciertos en España

Tras sus conciertos online de los días 1 y 2 de octubre, habrá que esperar al 2021 para poder volver a disfrutar de las nuevas canciones de Melanie C en directo. Su gira europea del próximo año pasará por España (Madrid, 28 de abril en La Riviera; y Barcelona, 1 de mayo en Sala Apolo), Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y Reino Unido.

Para la ex Spice Girl, España es un país "muy especial" donde tiene recuerdos "geniales" ya que de pequeña lo visitaba cada año. "Me encanta ir allí a trabajar y de vacaciones. Me encanta la gente, mis fans tienen mucha pasión, así que volver a España es muy importante para mí", ha asegurado.