La selección de España sub 21 juega una "final" en Córdoba

Solo ha transcurrido un año y un mes desde el último partido que disputó la selección española sub 21 en Córdoba. Fue el 6 de septiembre de 2018 ante Albania, selección a la que derrotó por 3-0, en un partido que selló la clasificación para el combinado español para el Europeo de la categoría en Italia, y que ganó el pasado mes de junio ante su rival de esta tarde (19.45 horas): Alemania.

102 días después, este partido vuelve a repetirse, pero con carácter amistoso y en un estadio de El Arcángel que registrará un gran ambiente en sus gradas puesto que se han superado las 11.000 entradas a falta de la jornada de hoy, aunque su césped sí que presenta un aspecto, cuanto menos, mejorable para un encuentro de esta índole.

Tanto España como Alemania se encuentran en fase de renovación, pues mucho de los internacionales que disputaron aquella final del Europeo sub 21 del pasado 30 de junio jugada en el estadio Fruille de Udine se encuentran ya jugando con los combinados absolutos puesto que ambas federaciones tienen como señas de identidad la renovación constante de sus jugadores y una gran apuesta por la juventud, sobre todo en el combinado germano.

SIN CARÁCTER AMISTOSO

Aunque oficialmente sea no haya tres puntos en juego, el seleccionador de la sub 21, Luis de la Fuente, dejó claro que no sería un duelo más, sino «una final». De la Fuente resaltó que «mañana (por hoy) en El Arcángel se miden dos de los mejores equipos del mundo y ambos equipos están en un proceso de renovación, conociendo nuevos jugadores y por tanto, veremos el verdadero nivel en el que están ambos equipos de cara a los próximas competiciones oficiales». No solo por eso quiso recalcar la importancia de este partido, sino porque «es un partido previo a otro de clasificación para el próximo Europeo».

El seleccionador ve a la ciudad «preparada para acoger partidos importantes de fútbol por afición y ambiente»



MUCHOS RECUERDOS

Luis de la Fuente no ocultó su alegría de regresar a Córdoba, «un lugar de grandes recuerdos puesto que debuté aquí como seleccionador y nos clasificamos para el Europeo y hubo un gran ambiente». Por eso, «Córdoba es una ciudad ideal para acoger un partido de estas características por ambiente, afición y mañana será una gran fiesta, lo tengo claro». De la Fuente sentenció que «Córdoba demuestra con creces que está preparada para acoger importantes partidos de fútbol».

DANI OLMO, EL ESTANDARTE

El extremo del Dinamo de Zagreb es el único superviviente de aquella final disputada en Udine. El canterano del FC Barcelona tuvo una oferta importante del Ajax de Amsterdam, pero finalmente optó por jugar la Champions con el conjunto croata. Olmo fue el autor de los dos goles de la Rojita en el primer partido de la fase de clasificación para el Europeo Sub 21 ante Montenegro. Ante el calado de este duelo amistoso, el catalán será de la partido en la mediapunta, posiblemente acompañado en la izquierda por el jugador del Getafe Marc Cucurella y por el valencianista Ferrán Torres por la derecha. Más atrás, Dani Martín, del Real Betis, defenderá la puerta flanqueado en defensa por Aitor Buñuel, Eric García, Jorge Cuenca y Juan Miranda, este último en el Schalke 04. El doble pivote recalaría para Pol Lozano y Fran Beltrán y el actual atacante del Rayo Vallecano Andrés Martín estaría en la punta de lanza.

De la final del último Europeo solo queda Dani Olmo, que jugará por detrás del Andrés Martín



LA ATRACCIÓN CORDOBESISTA

El atacante de Aguadulce regresa a El Arcángel tras destacar la temporada pasada en el Córdoba pese al descenso a Segunda B.

En menos de un año, Martín ha pasado de jugar en Tercera con el Córdoba B a ser convocados por segunda vez consecutiva por Luis de la Fuente, pasando entre medios por su periodo en Segunda División vistiendo la blanquiverde. El seleccionador de la sub 21 también tuvo palabras para el atacante sevillano: «Es un jugador polivalente que puede jugar en banda o en punta, e incluso cambiando de sistema puede ser mediapunta». También apuntó que "es un jugador muy rico en matices, por tanto nos puede dar esa polivalencia que queremos en jugadores jóvenes".

La octava visita de la sub 21 a Córdoba presenta numerosos ingredientes para ser un gran atractivo entre los aficionados al fútbol, pero sin olvidar su carácter competitivo, propio de «final».