El Pozoalbense desea una carambola para ascender

Este Domingo de Resurrección puede ser un día para la historia del Pozoalebense, o simplemente un mal recuerdo. Tras desaprovechar la derrota del Sporting de Huelva B por 2-0 ante el Córdoba como consecuencia de que las de Manu Fernández también perdieran, en casa ante el Málaga B, el conjunto de Los Pedroches tiene en este cierre de temporada su última bala para ascender a la Primera B como uno de los cuatro mejores quintos. Aunque depende de varias circunstancias.

La primera, y la más importante, es conseguir los tres puntos en su visita a un Híspalis (12.00 h.) que no se juega nada tras una temporada en la que han tenido muchos altibajos pese a ser uno de los candidatos a pelear el ascenso a la categoría que se estrenará a partir de la próxima temporada. La segunda circunstancia es que el Sporting de Huelva B, que ahora es quinto y que tiene dos puntos de ventaja sobre el Pozoalbense, no puntúe en su enfrentamiento con el Granada, segundo, que se juega el título de liga y, por consiguiente, entrar en la fase de ascenso a la Liga Iberdrola con el Santa Teresa, que va líder. Y la tercera y última circunstancia es que el Mislata, del grupo séptimo y que es uno de los cuatro mejores quintos a día de hoy, no gane en su enfrentamiento contra el Lorca. Si se dan estas conjeturas, el Pozoalbense conseguiría un hito histórico y acompañaría al Córdoba en la Primera B y potenciar así el fútbol femenino en la provincia. Con este hito, el Pozoalbense recogería con este hito los frutos del trabajo que está desempeñando en el primer equipo y en su cantera desde su ascenso a Segunda hace dos temporadas.

Más tranquila se presenta la jornada para el Córdoba, que visita al Cáceres en un duelo por la tercera posición (12.00) y para La Rambla, que desea cerrar la liga con un triunfo en casa sobre el Extremadura (17.00).