Messi contra Cristiano y el dominio de la Premier

No está el campeón. Ni uno de los que más dinero ha invertido en los últimos años para conquistar tan preciado trofeo. Ni siquiera ha llegado a los cuartos de final de la Champions el equipo que acogerá la final el próximo 1 de junio en su casa. No está el Madrid, no está tampoco el Paris SG, ni se ha clasificado el Atlético de Madrid. Solo el Barça de Messi se mantiene fiel a una cita que resulta ya tradicional en la última década. Este viernes se conocerá el sorteo de cuartos y semifinales. Se sabrá, por lo tanto, la ruta definitiva hacia el Metropolitano.

El equipo azulgrana encadena su 12ª presencia consecutiva en los cuartos de final de la Liga de Campeones, un registro que no ha alcanzado ningún club. Está Messi más cerca de su gran objetivo, pero deberá quebrar la resistencia del dominio de la Premier inglesa, que ha colado a cuatro equipos (Manchester City, Manchester United, Liverpool y Tottenham), además de enfrentarse, de momento en la distancia, a Cristiano Ronaldo, su viejo enemigo.

Las dos estrellas

Es un duelo sin fin. "Lo de Cristiano y la Juve fue impresionante", ha reconocido Messi admirado por la hazaña del portugués, que firmó tres goles, para derribar a un Atlético rácano y temeroso. "Tuvo una noche mágica", ha añadido el delantero argentino sobre Cristiano. Son las dos estrellas de una Champions donde mandan los equipos ingleses, dirigidos por técnicos de fuera: Guardiola (España), Klopp (Alemania), Pochettino (Argentina) y Solsjkaer (Noruega).

El soplo de aire fresco que supone la entrada del Ajax, tras echar al campeón, unido al deseo del Oporto, que ganó dos Champions, son los otros dos equipos que han llegado hasta la zona más exclusiva del fútbol europeo, donde ha desaparecido el fútbol español. Solo resiste el Barça. Desde la temporada 2010-11, donde había dos representantes, no hay un registro tan pobre. Ha caído el Madrid y el Atlético. La Juve, de la mano de Cristiano, se siente con la energía necesaria para olvidar las dos finales perdidas en los últimos años. En el 2015 caía en Berlín ante el Barça de Luis Enrique; en el 2017 caía ante el Madrid de Zidane (y Cristiano) en Cardiff.

La fe de Guardiola

"Somos adolescentes en Champions", proclamó Pep Guardiola antes de que su equipo le endosara un contundente 7-0 al Schalke 04 para colarse en los cuartos de final. Pero el excelente momento del Kun Agüero impulsa las esperanzas del Manchester City.

Pero hay dos estrellas que gobiernan el panorama escénico de la Champions que busca sucesor a la hegemonía del Madrid: Cristiano, que marcó tres goles al Atlético, y Messi, dos goles y dos asistencias al Olympique de Lyon.