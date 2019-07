Bartomeu: "Sabemos que Neymar se quiere ir, pero el PSG no quiere que se vaya"

Para Josep Maria Bartomeu no hay dudas. “Sabemos que se quiere ir, pero también sabemos que el PSG no quiere que se vaya. No hay caso”. Así de contundente se ha mostrado el presidente azulgrana, convencido de que no existe la posibilidad de que el delantero brasileño retorne al Camp Nou.

Lo dijo hasta en dos ocasiones, utilizando prácticamente las mismas palabras para reiterar que “no hay caso”, a pesar de que Neymar insiste en volver al Barça.

El dirigente también reveló que se produjo en Madrid una reunión entre Óscar Grau, el CEO del Barcelona, con Miguel Ángel Marín, el consejero delegado del Atlético de Madrid. “Le dijimos si es posible negociar por Griezmann”, ha comentado Bartomeu abriendo así la posibilidad a fraccionar en plazos la cláusula de 120 millones de euros. “Es el primer contacto con el Atlético de Madrid para hablar de este tema”.

Después, el presidente ha insistido en que “sabe donde jugará De Ligt”, aunque no ha querido aclarar si terminará en el Camp Nou. “Lo dije hace tiempo. Dije que sabía donde jugaría y lo sigo sabiendo, pero no puedo decir nada más”. Después, ha querido salir en defensa de Dembélé. “Es joven, talentoso, diferente a los que existen en el fútbol. Me gusta como es. Lo considero una de las figuras del fútbol actual. Lo considero mejor que Neymar”.

Puerta abierta a Valdés

Luego, Bartomeu ha querido abrir las puertas del Barcelona a Víctor Valdés. “Hablé hace unos días con Víctor y me dijo: ‘Presi, no es hora de que vuelva a casa?’ Y entonces, yo le dije: ‘Creo que sí’’. He seguido su trabajo en Madrid. Estaría encantado de que volviese, veremos a ver que puede pasar”. Y, al final, con tímidos aplausos de la primera fila, el presidente lanzó el último mensaje: “Acabemos con esta leyenda. Messi no pide jugadores. La decisión es siempre de los técnicos del club”.