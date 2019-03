Rivera ofrece a Casado un pacto de Gobierno para echar a Sánchez

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha tendido este martes la mano al líder del PP, Pablo Casado, para formar un frente común tras las elecciones del 28 de abril con un objetivo: echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Algo que ha tachado de "emergencia nacional".

"Creo que es una emergencia nacional enviar a Sánchez a la oposición", ha afirmado en un mitin en A Coruña el candidato del partido naranja a las próximas elecciones generales. Rivera se ha ofrecido a colaborar con los populares para echar a los socialistas "y a los que quieren liquidar España".

"O Sánchez" con un nuevo Gobierno "Frankenstein" o "Ciudadanos con el PP", ha resumido Rivera. El líder naranja ha subrayado que "es mejor que Ciudadanos encabece ese Gobierno" porque es la única garantía de que al frente del mismo habrá un "partido moderno, liberal, abierto y europeísta".

En su visita por tierras gallegas Rivera ha llamado a concentrar el voto en su partido en las próximas elecciones generales, que tendrán lugar el 28 de abril. Así, ha contrapuesto el crecimiento de esta formación de acuerdo con algunos sondeos frente a la "crisis" del PP, que, según ha apuntado, podría perder "la mitad" de sus votantes.

Preguntado por los medios tras un encuentro con armadores en Vigo, Rivera ha apostado por un voto de "unidad" en torno a la formación naranja ante la llamada al "voto útil" para el PP por parte del líder de este partido en Galicia y presidente de la Comunidad, Alberto Núñez Feijóo.

El líder naranja ha vuelto a defender de este modo el proyecto "liberal" y "centrista" de Ciudadanos, que, según ha asegurado, no pactaría con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y que "podría incluso encabezar un Gobierno de España".

En esta línea, ha asegurado que los miembros de la formación naranja están "cansados" de pactar con los partidos nacionalistas y ha apostado por un Gobierno en el que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, no pueda decidir "la política nacional" y en el que Podemos no pueda influir en la "económica".

Además, ha puesto en valor la labor judicial y de los cuerpos de seguridad en el marco del 1-O y ha acusado a los ejecutivos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez de no haber explicado a la opinión pública europea que lo ocurrido en esa fecha fue un "golpe de Estado".

Las dudas populares

Las palabras de Rivera han llegado horas después de que Casado sentenciara que Ciudadanos no tiene "fiabilidad" por sus cambios de opinión y está convencido de que "si suma" pactará con el PSOE. Además, ha puesto en valor la experiencia de gobierno de su partido mientras que Cs y Vox "no han gobernado ni en una concejalía de pueblo".

En una entrevista en Telecinco,Casado ha restado credibilidad a las declaraciones de Rivera y al acuerdo de la Ejecutiva de Cs de que no pactará con el PSOE tras las generales. "En el año 2015 juró y perjuró que no pactaba con Sánchez y no solo no pactó con Sánchez sino que le pidió a Iglesias que apoyara ese pacto", ha añadido.

También ha recordado que Rivera excluyó a Mariano Rajoy y al final "incumplió" también su palabra al apoyar su investidura, algo de lo que, según ha dicho, se "alegra mucho" porque permitió que gobernase "un gran presidente". "Y con Susana Díaz dijo lo mismo. Jamás pactaré con la presidenta de los ERE y pactaron", ha apostillado.

Después de que el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, admitiera que Cs es preferible a los independentistas en una investidura, Casado ha respondido: "No le quepa la menor duda. Si suman, van a pactar". Según ha añadido, el PP quiere pensar que Cs no van a pactar con el PSOE pero "fiabilidad, sinceramente no tienen".