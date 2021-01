Sàleh Abdurrahim 'Isa: «'El secreto del anillo' es una obra que la crea quien la lee»

Nació en Linares hace 47 años y ahora reside en Córdoba, donde es trabajador social en una residencia de ancianos. Después de una vida que no les satisfacía, a los 33 años Sáleh Abdurrahim ‘Isa se reconoció musulmán y desde entonces ha escrito un gran número de obras influenciado por la mística sufí. Ahora se adentra en la literatura con El secreto del anillo (Ed. Mascarón de Proa), pero dando una vuelta de tuerca al género con la que implica directamente al lector, al que invita a viajar al interior de sí mismo con la primera parte de lo que será una trilogía.

-¿Qué historia encierra El secreto del anillo?

-El secreto del anillo es una vivencia, es algo que hay que vivirlo, es una obra que la crea la propia persona que lee. En el momento en el que lee imagina y hace posible y real lo que narra El secreto del anillo, que es una aventura hacia el interior de uno mismo, es la recuperación de un recuerdo, de un algo que ya sabíamos pero aquí empezamos a descubrir de otra manera, a la misma vez que van apareciendo personajes que nos narran nuestra propia historia de otra manera, que nos permite entendernos a nosotros mismos incluso viéndonos a través de espejos que no se corresponden con nuestra cotidianidad. Aquí se plantea un regreso hacia el interior, a la vez que una apertura de la mente.



-¿Necesita este libro un lector especial o cualquiera puede hacer ese viaje interior?

-Esto está preparado para una persona lectora que esté dispuesta a liberarse, a vivirlo. No es una lectura para olvidarte de la realidad, esto es algo para que lo vivas. Intentamos descubrir nuevos campos dentro de nosotros mismos, descubrirnos que en el fondo tenemos alas con las que volar.



-Según ha dicho, esta obra implica una nueva visión de la literatura. ¿Por qué ha escogido ese camino?

-Lo que da sentido a El secreto del anillo es la persona que lo lee y que lo vive, y puede descubrir lo que es y lo que ha sido a partir de esta aventura, que consiste en la búsqueda del anillo y el regreso a la matria de la que se partió con el anillo.



-Asegura que es el principio de una trilogía. Debe tener mucho más que ofrecer.

-Por supuesto. La idea es ir avanzando. Este es el primer paso, el iniciador. Este libro pretende iniciar y que el lector empiece a dejar de fantasear para empezar a imaginar conscientemente.



-La imaginación del lector es importante entonces.

-Sí, pero la imaginación consciente.



-Ha escrito mucho sobre mística sufí. ¿Qué ha supuesto adentrarse en la literatura?

-Me siento afortunado de haber sido el autor de El secreto del anillo, porque yo sentía que la literatura había muerto. Me rodeo de muchos escritores y artistas, y daba la sensación de que en siglo XX se hizo de todo, hubo una explosión hasta los 80 y 90. ¿Y ahora qué? Yo he intentado recuperar toda esa tradición, todo esa exploración que se hizo en el XX y hay que continuar. Yo quiero hacer literatura del siglo XXI, no del XIX. Pérez Galdós ya escribió los Episodios Nacionales, no necesitamos volver a escribir lo que escribía Benito Pérez Galdós.