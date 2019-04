La Sala M100 acogerá un tributo a Queen con un espectáculo inédito

La Sala M100 de Córdoba capital acogerá el viernes 26 de abril, desde las 22,00 horas, un tributo a Queen con la banda argentina 'Doctor Queen' con un nuevo 'show' inédito en el mundo que salió al mismo tiempo que la película biográfica de Freddie Mercury.

Según han informado a Europa Press los promotores del evento, las entradas tienen un precio de 20 euros la anticipada y de 25 euros en taquilla, que se pueden conseguir en el Kiosco Tendillas Camacho, de la Plaza de las Tendillas, en Discos Vitalogy, en la Calle Alfonso XIII; en 4 Elements Shop, en Calle Damasco; en Kraken Metal Club, en la Calle de los Alderetes, número 23, y Ticketea.

En concreto, la citada banda regresa con "un espectáculo único, novedoso y original, 'Rapsodia Bohemia', con nuevos vestuarios y 'setlist', después de haber recorrido Europa y América con éxitos cosechados en países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Centroamérica y otros".

Durante más de 20 años, la banda tributo liderada por el médico cardiólogo Jorge Busetto, apodado 'Dr. Queen', ha recorrido cientos de escenarios alrededor del mundo, "ofreciendo siempre en la vanguardia el espectáculo tributo".

En esta oportunidad, supone "un 'show' único, multimedia, novedoso y que nadie aún ha intentado emular en el mundo, conteniendo las canciones más bellas compuestas por Freddie Mercury, desde su etapa en Queen hasta su etapa solista".

En este sentido, los temas a interpretarse pasan musicalmente por diferentes estilos incursionados por Mercury, desde el clásico rock, hasta los boleros y música disco compuesta e interpretada por él mismo y por "su inolvidable paso por la ópera con los temas del álbum 'Barcelona', interpretados junto a la más grande cantante lírica española, Montserrat Caballé, la diva catalana recientemente desaparecida".

Por tanto, este 'setlist' contará con "los más grandes éxitos compuestos por Freddie en todas sus etapas, y la gran mayoría, sin haberlos podido presentar en vivo", de manera que "temas que Freddie Mercury nunca interpretó en vivo, esta vez sonarán en la idéntica voz de 'Dr. Queen'".

Al respecto, han detallado que "no faltarán los clásicos que la gente quiere oír siempre como 'Bohemian Rhapsody', alma mater del 'show'; 'Love of my life'; 'Somebody to love'; 'Innuendo', y 'The show must go on', pero también canciones como 'The great Pretender', 'I was Born To Love You', composiciones clásicas como 'Barcelona' y una seguidilla de canciones que 'Dr. Queen' interpretará como homenaje a aquellos cantantes y músicos que han pasado por la banda homenajeando a Freddie Mercury, como una especie de agradecimiento a George Michael y David Bowie".

La apertura de puertas será a las 21,00 horas, en la Sala M100 de la capital cordobesa, situada en la Avenida de Chinales, número 18.