Muere Mark Hollis, cantante de Talk Talk

Mark Hollis, el que fuera cantante del grupo británico Talk Talk, ha muerto a los 64 años, según ha informado su entorno. La causa y el lugar del fallecimiento no han trascendido por ahora.

Nacido el 4 de enero de 1955 en Tottenham, se retiró de la escena musical en 1998 tras sacar un álbum en solitario, muy intimista, titulado simplemente 'Mark Hollis'.

"Estoy muy impactado y triste. Musicalmente era un genio. Fue un honor y un privilegio tocar con él", ha afirmado vía Facebook el bajista del grupo, Paul Webb.

"Descansa en paz, Mark Hollis. Marido y padre maravilloso. Hombre fascinante, fiel a sus principios. Se retiró de la música hace 20 años pero seguía siendo un icono musical", ha afirmado vía Twitter Anthony Costello.

Talk Talk, surgido en Londres en 1981, tuvo su gran momento musical en la década de los 80 con temas como 'It's My Life' o 'Such a Shame'. En 1986, el grupo cambió del pop con sintetizadores a un estilo 'post-rock' con el álbum 'The Colour of Spring'.

El grupo, que se caracterizaba por su improvisación, cosa que hacía difícil la organización de conciertos, se separó en 1991 después de numerosas tensiones con su discográfica.