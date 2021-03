Javier Ortega publica Eso no estaba en mi libro de historia del cine

La editorial Almuzara acaba de publicar un nuevo título de su exitosa colección Eso no estaba en mi libro de…, que aborda las más diversas materias desde un prisma renovador y ameno, no exento de rigor. En esta ocasión se trata de Eso no estaba en mi libro de Historia del Cine, una obra de Javier Ortega.

Fiel al espíritu que anima la colección, Ortega recorre la historia del Séptimo Arte desgranando sus hitos más señalados al tiempo que revela aspectos poco conocidos pero que nos dan una imagen precisa y certera de una industria de enormes dimensiones.

Mediante la lectura de esta obra el lector conocerá por ejemplo los entresijos de un rodaje cinematográfico, donde se dan cita los oficios más dispares y las más variadas incidencias; descubrirá los secretos del Hollywood clásico, un gigantesco engranaje en el que confluyeron los mayores talentos de la época, muchos de ellos procedentes de la vieja Europa para huir del nazismo (caso del alemán Fritz Lang o del austriaco Billy Wilder, director de El apartamento y Con faldas y a lo loco).

Una extensa galería de estrellas y personajes tienen cabida en esta obra y aparecen también los directores más geniales que ha dado el cinematógrafo, o rodajes tan azarosos como los de Apocalypse Now, que casi conduce a la locura a Coppola.