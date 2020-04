PSOE, IU y Podemos exigen a Servicios Sociales datos de familias atendidas y un plan de actuación

El Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos coinciden en criticar al gobierno municipal y en concreto a Ciudadanos por no haber aportado ni datos ni plan de acción de la Delegación de Servicios Sociales a la comisión del área celebrada esta mañana. Fuentes socialistas lamentan que no se hayan cubierto las expectativas tras haber pedido la celebración de esta comisión informativa extraordinaria en la que esperaban que Ciudadanos, responsable de Servicios Sociales, diera datos sobre la gestión de la crisis. «Dicen que no están para papeles y han reconocido que no tienen un plan», denuncian los socialistas.

De igual modo, Amparo Pernichi (IU) tampoco entiende cómo la concejala de Servicios Sociales, Eva Timoteo, no ha llevado ningún informe sobre lo que se está haciendo en su delegación o que no se hayan activado procedimientos urgentes para todos los recursos del área. Por su parte, Cristina Pedrajas (Podemos) ha vuelto a pedir «números exactos» de las ayudas que se están concediendo y perfil de las familias a las que se están ayudando para elaborar sus enmiendas a los presupuestos.

Por contra, desde Servicios Sociales, su concejala Eva Timoteo defiende la labor que se está realizando y el refuerzo de personal llevado a cabo en el área. «Dar respuesta a la situación de verdadera necesidad que tienen en estos momentos numerosas familias es nuestra prioridad», ha dicho en una nota de prensa en la que se informa, además, de que se han llevado a cabo un refuerzo en las contrataciones para responder a la situación de emergencia. En concreto, en el comunicado se informa de que tres promotoras de Igualdad que no formaban parte de los servicios mínimos pasarán a reforzar la labor que se realiza en los centros sociales de Levante, Fuensanta y Sur, mientras que un auxiliar administrativo también de Igualdad se destinará a la unidad de gestión de Servicios Sociales.