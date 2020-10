Isabel Albás da negativo en covid y vuelve al trabajo presencial

La primera teniente de alcalde y delegada de Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha dado negativo en la prueba a la que ha sido sometida para detectar si tenía o no coronavirus. Albás anunció esta mañana que permanecería en su domicilio durante los próximos diez días después de que una persona con la que había estado en contacto había dado positivo en coronavirus.

Sin embargo, esta tarde, la concejala, a través de las redes sociales, asegura que ha dado negativo y que, "siguiendo las indicaciones médicas, mañana me reincorporo al trabajo presencial, ya que en todo momento cumplí con las distancias de seguridad recomendadas y me han identificado como contacto indirecto".

