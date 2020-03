Coronavirus en Córdoba: ¿De qué puedo pedir reembolso?

La crisis sanitaria provocada por la epidemia de coronavirus ha provocado la parálisis total o parcial de una larga lista de actividades, lo que está generando mucha confusión entre los consumidores, que desconocen si en el actual estado de alarma tienen derecho o no a reclamar el reembolso total o parcial de servicios concertados con anterioridad. Según el presidente de Facua Córdoba, Francisco Martínez Claus, «como premisa general, hay que advertir que solo se puede exigir la devolución total del dinero por los servicios no realizados que hayan quedado suspendidos dentro de las fechas establecidas como estado de alarma, ni antes ni después». De esta forma, si una familia ha abonado la cuota de un gimnasio o el comedor escolar podrá pedir el reembolso de la parte proporcional del periodo no disfrutado y anular el pago si se trata de un viaje, una reserva de hotel, el banquete de una comunión o cualquier otro servicio si este iba a tener lugar durante el periodo de cuarentena.

Según Martínez Claus, Facua está recibiendo un gran volumen de consultas de usuarios y hay cuestiones que aún se están estudiando como el pago del seguro de salud privado, que al estar afectado parcialmente por el estado de alarma, podría generar derecho a devolución, al menos en parte, del periodo no disfrutado. «Algunas agencias de viaje, por ejemplo, no están devolviendo el dinero sino que ofrecen bonos o una parte del dinero, pese a que deberían reembolsar el 100%», señala. Facua insiste a los consumidores que para reclamar esa devolución «es fundamental acreditar que se ha realizado la reclamación y la oposición a recibir otra contraprestación, ya sea por mail, burofax o carta certificada digital», así como disponer de un contrato donde figuren los términos del acuerdo.