IU exige la finalización de las obras del ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, paralizadas en marzo

Las obras del ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo se encuentran al 90% de su ejecución después de que en el mes de marzo se paralizaran por parte de la empresa Detea. Así lo denunció este martes IU, que ha exigido a la Junta que explique en el Parlamento andaluz las razones de este retraso al tratarse de una intervención que asciende a unos 5 millones de euros, de los que la Junta, con fondos Feder, aporta un 80% y el Ayuntamiento, el 20% restante.

El portavoz de IU en el Consistorio, Pedro Ángel Cabrera, denunció que la Junta de Andalucía se comprometió a que en el mes de noviembre estarían culminadas las obras, lo que no se ha producido. "El problema no es solo el incumplimiento de los plazos, sino también las empresas subcontratadas locales y comarcales que no han cobrado su trabajo", dijo Cabrera.

El proyecto del ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo se aprobó en 2016, licitándose en 2017 a Detea, aunque el inicio no se produjo hasta 2018. Cuando estaba cerca de su finalización, el pasado mes de marzo, a seis días de la finalización del plazo previsto, la empresa "esgrimió" la crisis del covid-19 para retrasarse. En el mes de mayo, explicó Cabrera, la Junta instó a Detea a la finalización de la obra, lo que no se ha producido al alegar que estaba en concurso de acreedores.

Por su parte, la parlamentaria de Adelante Andalucía Ana Naranjo aseguró que han presentado varias preguntas en el Parlamento andaluz y han pedido la comparecencia de la Junta para que explique lo que está ocurriendo. "No sabemos qué va a hacer Detea ni en qué condiciones está y cuáles son los impagos que tiene con terceras empresas", dijo Naranjo.