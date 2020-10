Vox se moviliza en una caravana de coches contra "los recortes de libertades" de Pedro Sánchez

Más de un millar de vehículos, según las primeras estimaciones de la organización, ha participado este domingo en una caravana de coches para responder a la llamada realizada por Vox para que los ciudadanos se movilicen por el Día de la Hispanidad y contra el "recorte de libertades" realizado, en su opinión, por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.

En este sentido, el partido liderado por Santiago Abascal ha invitado a los ciudadanos a que salgan a la vía pública con las banderas de España, con el objeto de mostrar su rechazo al estado de alarma decretado en Madrid para frenar la pandemia de coronavirus y "para defender nuestro país en la calle", han explicado fuentes de la organización consultadas por este periódico.

La iniciativa ha contado con la asistencia de Rafael Saco y Paula Badanelli, concejales de la formación en el Ayuntamiento de Córdoba; José Ramírez, diputado por Córdoba en el Congreso, y también de Alejandro Hernández, portavoz de Vox en el parlamento de Andalucía, que ha formado parte de una mesa informativa instalada en la vía pública.

Esta caravana no ha tenido un punto de inicio del recorrido como suele ser habitual, sino que los asistentes se han ido incorporando desde distintos lugares de origen e incluso procedentes de diferentes municipios, como ha puesto de relieve Rafael Saco.

Desde el partido han agradecido la respuesta obtenida, sobre la que Badanelli ha destacado que "hoy el Día de la Hispanidad y la festividad del Pilar ha sido una verdadera fiesta gracias a que los cordobeses han cogido su bandera y han salido a la calle".

La portavoz del grupo municipal de VOX en el Consistorio ha explicado, además, que ha abandonado un acto institucional convocado por el alcalde de la ciudad, José María Bellido, en la puerta del Ayuntamiento porque "he sentido vergüenza, la bandera española no ondeaba porque estaba hecha un gurruño en el mástil. Habían desplegado una tela vertical que no entendemos muy bien si creen que eso es una bandera".

En este sentido, ha abundado en que "eso no es un acto institucional sino de oportunismo político por parte del PP, que una vez más no se suma a un llamamiento multitudinario. Les invito a que recapaciten y piensen si tienen que estar en la calle con los cordobeses defendiendo la libertad de España". Badanelli ha subrayado, asimismo, que "casualmente, han convocado a la misma hora que el llamamiento que VOX ha hecho a los cordobeses para salir a la calle".

Por otro lado, José Ramírez ha señalado que "estamos muy contentos por el resultado" de esta convocatoria, realizada "en contra de la peor administración que ha podido haber de la crisis sanitaria más grave que ha tenido España en un siglo y también de la peor administración económica que ha habido en todo el mundo, porque somos el país que encabeza el hundimiento económico de la OCDE. Es normal que se produzca esta respuesta masiva".

Una caravana de coches secunda la llamada de Vox para protestar contra Pedro Sánchez en el Día de la Hispanidad. Foto: CHENCHO MARTÍNEZ