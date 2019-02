Los sindicatos piden aprovechar la oportunidad de la industria halal

Los sindicatos UGT y CCOO piensan que hay que aprovechar la oportunidad que brinda la industria halal y no dejarla pasar. Tras conocer el contenido del informe realizado por la empresa Cimalsa por encargo del Ayuntamiento para determinar las potencialidades de los terrenos rústicos ubicados junto a la terminal ferroviaria de El Higuerón, que adelantó este periódico la semana pasada, el secretario provincial de UGT, Vicente Palomares, está convencido de que la industria halal «es una oportunidad y Córdoba tiene muchas posibilidades y hay que ir en esa dirección». El estudio concluye que los terrenos rústicos son idóneos para el sector halal y para la logística pero tienen el hándicap de que no podrán estar a corto plazo. El documento analiza también las posibilidades que tienen otros espacios como el parque logístico de la Junta, La Rinconada o El Álamo.

Según Palomares, el parque logístico de la Junta, que tiene el problema de no poder albergar industrias, «es el que más posibilidades tiene» de prosperar a corto plazo, pero en un futuro ese espacio puede quedar limitado, por lo que es partidario de promover una nueva área logística aunque aún no esté urbanizada y el suelo sea privado. Palomares recuerda que el parque logístico solo necesita una innovación para permitir los usos industriales y «es algo factible». El responsable provincial de UGT pide que «no se pierdan oportunidades de este tipo» y que no se demore la implantación de la industria halal. Para UGT es fundamental la ejecución del segundo tramo de la variante Oeste, el que unirá las carreteras del Aeropuerto y de Palma. «Debe ser un imperativo», señala.

Por su parte, la secretaria provincial de CCOO, Marina Borrego, indica que «cualquier propuesta que pueda ayudar al desarrollo económico y social de Córdoba y que fomente la creación de empleo de calidad es bienvenida». Borrego señala que «tendrán que ser las administraciones públicas las que pongan las facilidades para que el proyecto pueda desarrollarse en condiciones óptimas sin que ello suponga un perjuicio para la instalación de otras empresas». En este sentido, asegura que «si la instalación de un centro halal supone cerrar las puertas del parque logístico a otras empresas habría que buscar otra ubicación y emprender las inversiones necesarias para que sea igualmente atractivo y Córdoba no pierda una importante oportunidad».

CECO, por su parte, ha preferido conocer más a fondo el estudio antes de pronunciarse.