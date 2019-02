El PSOE sostiene que los presupuestos del Estado benefician a "todos los cordobeses"

El diputado socialista, Antonio Hurtado, ha afirmado esta mañana que los presupuestos generales del Estado (PGE) benefician a todos los cordobeses y que son los "más sociales de toda la historia de la Democracia". y por estos motivos espera que sean retiradas las enmiendas a la totalidad que han presentado ERC, PP y Cs.

"Los beneficiarios de los PGE son todos y cada uno de los ciudadanos de la provincia de Córdoba", ha asegurado Antonio Hurtado, quien ha concretado que 45.500 empleados públicos de Córdoba verán mejorado su poder adquisitivo y 1.950 agentes cordobeses de la Policía Nacional y de la Guardia Civil verán equiparados sus salarios con otras comunidades.

Un total de 172.000 pensionistas en Córdoba verán como aumentan sus pensiones por encima del 1,6%, según sus palabras, siendo los más beneficiados los que reciben menos al subir la base de cotización de un 56 a un 60% como es el caso de las de viudedad que cuentan con un incremento añadido.

También se van a beneficiar de los PGE 19.220 pensionistas de Córdoba con la eliminación progresiva del copago farmacéutico que "les impedía adquirir los fármacos al no tener dinero para pagar", ha puntualizado Antonio Huertado. Otros beneficiarios son los 5.600 cuidadores de dependencia no profesionales o los 3.000 parados mayores de 52 años que no tenían derecho al subsidio de desempleo.

Por otra parte, un total de 22.600 cordobeses podrán beneficiarse de la subida de las becas, 14.000 de material escolar y 890 niños de la ayuda a los comedores escolares para luchar contra la pobreza infantil.

Para Antonio Hurtado, "estos PGE son expansivos y reparan el enorme perjuicio hecho al estado de bienestar durante los últimos siete años. Este Gobierno ha hecho el mayor esfuerzo para poner recursos en políticas sociales, porque nos hemos encontrado con un estado social agrietado que hay que recomponerlo". La mejor manera -según el diputado socialista- de aumentar las dotaciones asignadas a la provincia de Córdoba es que se inicie el trámite de los PGE y luego plantear enmiendas parciales.