PSOE, IU y Podemos presentan una treintena de enmiendas conjuntas al presupuesto municipal de 2020

La oposición de izquierdas en el Ayuntamiento de Córdoba espera presentar a lo largo del miércoles una batería conjunta de enmiendas al presupuesto municipal del 2020 que Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, quieren aprobar el jueves en un pleno extraordinario y telemático. Los grupos municipales de PSOE, Izquierda Unida y Podemos han logrado consensuar 32 enmiendas, que suponen modificaciones al documento que hay encima de la mesa por un importe de 24.423.596 euros, aunque fuentes del gobierno municipal indican a este periódico que aún no se han registrado, lo que dificulta su análisis por parte del equipo de gobierno a escasas horas del pleno.

Las enmiendas conjuntas son la respuesta política de la oposición a la mano tendida del alcalde, José María Bellido, que ha pedido unidad para sacar adelante el presupuesto del 2020 pese a contar ya con mayoría suficiente para aprobarlo. Los grupos de izquierdas están dispuestos a apoyarlos siempre y cuando se tengan en cuenta sus propuestas.

Al margen de esas enmiendas, cada grupo ha presentado propuestas propias que el resto de formaciones no han querido asumir. Es el caso de la renta garantizada municipal que defiende Podemos; o de las ayudas a las organizaciones sociales que trabajan en los barrios y las medidas de sostenibilidad ambiental para generar empleo de IU.

En un comunicado conjunto, la oposición informó de que el acuerdo para presentar una propuesta conjunta llega después de muchas conversaciones y persigue «presentar al gobierno local una alternativa consensuada» de medidas económicas y sociales para el presupuesto para 2020 e introducir cambios en las cuentas de PP y Cs para adecuar el presupuesto a la situación de crisis económica y social de la ciudad derivada de alerta sanitaria por la expansión del covid19.

De modo muy genérico, PSOE, IU y Podemos explicaron en su comunicado que los presupuestos tienen que servir para reactivar la economía de la ciudad y dar respuesta a las demandas sociales actuales, por lo que desde «una actitud propositiva y de colaboración», han trabajado en el documento conjunto de enmiendas para transformar estas cuentas. En esta línea, el conjunto de enmiendas se aglutinan en tres áreas: garantizar una respuesta adecuada a las familias desde los servicios sociales municipales, la reactivación económica y el fomento del empleo y el refuerzo de las empresas públicas y organismos autónomos que dependen del Ayuntamiento y que se han visto afectados por la paralización de su actividad. Las propuestas comprenden, por ejemplo, la elaboración de un plan de empleo, nuevas subvenciones para autónomos (ayer el Imdeec anunció una nueva convocatoria de ayudas de 720.000 euros) o el incremento de las partidas para que desde los Servicios Sociales se atienda a las familias afectadas por las consecuencias de esta pandemia.

Asistir o no asistir al 'coronapleno'

El Ayuntamiento de Córdoba se ha acogido a la disposición final del Real Decreto de 31 de marzo que modifica la ley de Bases de Régimen Local para poder celebrar sesiones telemáticas sin contar con la presencia física de los ediles en «situaciones graves» como la que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus. En base a esa modificación se ha dado soporte jurídico a la sesión del jueves, en la que, en convocatoria extraordinaria, se esperan aprobar los presupuestos municipales del 2020 en un pleno, en principio, sin presencia de ediles. Un informe del secretario general del pleno, Valeriano Lavela, matizó, eso sí, que solo sería necesaria la presencia física en Capitulares tanto del alcalde, José María Bellido, como de un secretario, que en este caso será Ignacio Ruiz Soldado, ya que el titular de la secretaría estaría exento de acudir por ser grupo de riesgo.

Sin embargo, la portavoz municipal del PSOE, Isabel Ambrosio, ha expresado su deseo de asistir al pleno del jueves de forma presencial, aunque se haya dispuesto todo para proceder al voto telemático. Ya comunicó su intención de acudir al Ayuntamiento en la junta de portavoces, y en principio mañana se espera que vaya a Capitulares para debatir sobre las cuentas. Por contra, quien tiene claro que no irá «por responsabilidad» con el confinamiento es el portavoz de IU, Pedro García, que asistirá a la sesión de manera temática; los portavoces de PP y Cs, Miguel Ángel Torrico e Isabel Albás, tampoco acudirán (del equipo de gobierno el único que quizá pudiera hacerlo es el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, por motivos evidentes). La representante de Podemos, Cristina Pedrajas, no sabe aún que decisión adoptará su grupo; mientras que la portavoz de Vox, Paula Badanelli, no irá.