El Pleno aprobará el presupuesto para este año el próximo martes

Finalmente no hará falta un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos municipales para este año. El presupuesto del que dispondrá el Ayuntamiento para lo que queda de año saldrá adelante de forma definitiva durante la sesión plenaria ordinaria que se celebrará el próximo martes. La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, informó de esa posibilidad en la comisión de este área, que se celebró ayer, y más tarde lo confirmó a este periódico. Doblas explicó que ha convocado para hoy una comisión de Hacienda extraordinaria y urgente para poder incluir en el orden del día del pleno de la semana que viene la aprobación de las cuentas. Una vez que salgan adelante de forma definitiva, el presupuesto entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, hecho que, si no hay sorpresas, se producirá este mes. De esa manera, el gobierno que surja tras las elecciones municipales empezará con presupuesto nuevo y no prorrogado.

En la comisión de hoy se conocerá el posicionamiento de cada grupo, aunque lo lógico es que se repitan las votaciones de abril, cuando PSOE, IU y Ganemos se mostraron a favor de las cuentas del 2019 mientras que PP, Ciudadanos y UCOR las rechazaron por considerar que serán papel mojado, ya que no esperan que se ejecuten las inversiones previstas. En cambio, IU garantizó las actuaciones contempladas, el PSOE aseguró que son las cuentas que Córdoba necesita y Ganemos, que no dejan a nadie atrás.

Con la aprobación, el Pleno resolverá las alegaciones presentadas. Los presupuestos para lo que queda de año han recibido dos alegaciones de CTA, una en relación al Imdeco y otra, a Cecosam. En cuanto al Imdeco, CTA asegura que en el anexo de plantilla aparece un mayor número de plazas que no se ajusta a lo negociado en la mesa permanente de junio del 2018 ni a lo recogido en el convenio colectivo, así como tampoco a la relación de puestos de trabajo. Además, CTA asevera que no todas las plazas vacantes tienen dotación presupuestaria. En cuanto a Cecosam, CTA expresa en su escrito que el 2019 será uno de los años en los que el Ayuntamiento aportará menos a la sociedad mercantil, en total algo más de un millón de euros, cifra que, según estima, es un 32% inferior a la media de los cinco últimos años. CTA teme por la empresa ante la «insuficiencia de ingresos».

MODIFICACIONES / En la comisión de Hacienda de ayer se abordó una modificación presupuestaria por valor de 35.427 euros, que también irá al próximo pleno, para permitir el suministro de alimentos frescos a los animales que están en el parque zoológico mientras se resuelve la contratación del servicio, que aún no ha sido adjudicada. PP, Cs y UCOR se abstuvieron. El portavoz de UCOR, Rafael Serrano, criticó que el equipo de gobierno «no es capaz de poner en marcha contratos básicos», por lo que se ve obligado a prorrogar, como ha ocurrido recientemente con el de zonas verdes. Otro de los puntos que irá al pleno es el levantamiento de reparos puestos por Intervención al pago de facturas de ejercicios anteriores por valor de 59.707 euros.