Las piscinas de la Fuensanta y de la calle Marbella abrirán a partir del 10

No hay fecha concreta pero sí aproximada. Las piscinas de la Fuensanta y de la calle Marbella abrirán sus puertas a partir del día 10 de julio y antes del 15. Tras la primera junta de portavoces que se celebra en el Ayuntamiento después de las elecciones municipales, la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Ciudadanos), aseguró que las dos piscinas quedarán abiertas entre «esta semana y la que viene» y, aunque no concretó el día, fuentes de su grupo indicaron después que se baraja que la apertura se produzca entre el 10 y el 15 teniendo en cuenta el tiempo que tardan en tramitarse los contratos. Tanto Albás como el responsable de Presidencia, Miguel Ángel Torrico (PP), transmitieron su sorpresa por la manera en la que han encontrado los expedientes. Mientras que Albás criticó que «no ha habido planificación» y que estaban en una «situación irregular», Torrico censuró la falta de «comunicación» que había entre las distintas «delegaciones del gobierno anterior».

La junta de portavoces se celebró ayer porque el jueves tendrá lugar el primer pleno del mandato, el organizativo, el que dará luz verde al acuerdo alcanzado en relación a los sueldos, que no variarán, y las liberaciones de concejales. La propuesta que hay sobre la mesa no es definitiva y seguirá negociándose, según aclaró Torrico. «Hay una propuesta con alto grado de consenso que puede que no sea la definitiva y que está abierta a enmiendas hasta el último día, pero la idea es lograr consenso», precisó. De hecho, el PSOE tiene previsto presentar hoy su enmienda con la intención de que sus dos concejales liberados parcialmente lo estén al 75% y no uno al 75% y otro al 66%. Los plenos continuarán celebrándose el segundo martes de cada mes, por lo que el de julio será el día 16 (habrá otro el 26 que corresponde al ordinario de agosto).

Por otro lado, la junta de gobierno local dio el visto bueno a los ceses de la coordinadora general de Gestión, Patricia Sanz de la Fuente; del gerente del Ingema, Francisco Foche; y de la titular de la Asesoría Jurídica, Mercedes Mayo, que será sustituida por Miguel Aguilar, que ya ocupó ese cargo en el anterior mandato del PP. En cuanto a los nombramientos de nuevos gerentes de empresas y organismos municipales, Isabel Albás indicó que se trabaja en ello, aunque sin prisa, con la idea de que sean «los mejores» gestores y profesionales.

La junta de gobierno tomó conocimiento de una sentencia que da la razón al Ayuntamiento y que desestima un recurso que interpuso el Colegio de Arquitectos contra los pliegos de condiciones del estudio de la cimentación del edificio de Gran Capitán 6 al no considerarlos ajustados a derecho. Además, aprobó la transferencia a Encinarejo de varios bienes (una pista de petanca, zona verde y viario) y la cesión de siete cuadros a la Fundación Bancaja para una exposición de Romero de Torres en Valencia, que se inaugurará el 18 de julio.