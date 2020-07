Palomo Spain reinventa la primavera tras el confinamiento en la París Fashion Week

Palomo Spain acaba de presentar su desfile digital en la París Fashion Week, cinco minutos en los que muestra la esencia de una colección nacida del confinamiento y el silencio que ha rodeado a esa fase de aislamiento global. Con una estética exquisita, el desfile de Palomo Spain, presentado esta mañana al mundo, muestra las tripas de un desfile singular porque se desarrolla sin público y unos trajes creados para reinventar de alguna forma "la primavera que no hemos tenido", según relata el propio creador.

Para Palomo Spain, su colección es eso, "la primavera que hemos tenido que mirar por primera vez desde la ventana, el sonido de la Naturaleza, el silencio, de los pájaros, el viento, los árboles, las hojas cuando vas andando por el campo, todo eso que suena cuando todo está en silencio".

Detalle de una de las creaciones de Palomo Spain presentadas en la París Fashion Week.

Con esa idea en la cabeza y las limitaciones establecidas por el confinamiento, el diseñador cordobés, uno de los jurados del concurso Maestros de la costura, ha creado a partir de su propio archivo de telas, esos miles de retales que a menudo no se utilizan y que han servido para crear verdaderas obras de arte adornadas con flores y vegetación que sale de los sitios más inusuales, como hemos visto durante los meses de aislamiento, que brotan del pecho, de la bragueta, del culo, flores, hierbas, musgo que impregna todo de forma espontánea. "Cuando te ves que quieres crear, pero las fábricas están cerradas y no es el momento oportuno para gastar, de pronto ves que hay muchos retales de ropa que creías que habían perdido su valor y no es así, lo hemos revisado y hemos hecho maravillas", confiesa Spain.

La primavera se abre camino en esta otra creación de Palomo Spain.

Así son las prendas que propone Palomo Spain en su desfile virtual, un vídeo lleno de magia en el que los colores brillantes se compaginan con el negro, de la oscuridad de la incertidumbre y el confinamiento nacen las flores, la belleza. De ahí que veamos a hombres vestidos de campos de amapolas, trajes de noche llenos de estrellitas y hasta una novia florida que sirve de colofón. Cinco minutos geniales que reflejan el mundo interior al que muchos se han asomado durante los últimos meses. Una vez más, chapó por Palomo Spain.