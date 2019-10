Encontrar trabajo en la provincia es posible

En los últimos años es relativamente sencillo comprobar cómo oficios considerados ‘de primera’ (ingenieros o arquitectos) e incluso otros muchos más tradicionales viven instalados en una incertidumbre permanente. El cobro de la prestación por desempleo o emigrar pueden ser opciones válidas para hallar, en un momento dado, recursos para salir adelante. Pero hay ciudadanos cordobeses y de nuestra provincia que prefieren huir de esos planteamientos y sumergirse en la búsqueda de empleo en su entorno más cercano.

Para que esa intención que nos marcamos a la hora de encontrar trabajo se pueda convertir en realidad, conocer de primera mano los sectores en los que la probabilidad de éxito en esa búsqueda es una idea cargada de sentido. Hoy en día, las nuevas tecnologías y las aplicaciones para dispositivos móviles nos pueden facilitar esta tarea como antes no ocurría. Aunque también existen organizaciones que cuentan con una bolsa de empleo a la que se puede acceder previo registro y siguiendo escasos pasos.

Si se accede a la sección de empleo del portal web de la Cámara de Comercio de Córdoba, su bolsa de empleo ofrece puestos de trabajo con un aval suficiente como para considerar que orientar la estrategia de encontrar trabajo en esa dirección es acertado.

La joya de la corona

Es evidente que una de las joyas de la corona en Córdoba y provincia es el turismo. La capital viene de un verano en el que ha batido récords en el número de pernoctaciones. Y el turismo de calidad depende, entre otras cosas, de que establecimientos hosteleros cuenten con personal. Si algo ofrece Córdoba y provincia, sobre todo en épocas señaladas, son puestos de trabajo como camarero o cocinero. Puede que su inconveniente sea el de la temporalidad. Pero hay muchos casos de profesionales de este ámbito que gracias a su buen hacer y disciplina, alcanzan la posibilidad de trabajar con continuidad entre tres y seis meses.

A los empleos relacionados con el turismo y la restauración, cuyo índice de inserción suele ser bueno en varios sectores de la población en edad activa, hay que añadir otros sectores interesantes para poder trabajar en la capital o en la provincia cordobesa.

De este modo, el conocido portal de empleo Infojobs tiene ofertas de trabajo para que los candidatos interesados ocupen puestos vinculados al entorno comercial y la venta.

En una ciudad como Córdoba, es posible trabajar como asesor comercial, agente comercial, azafata, venta al público o teleoperador. Tiene su dificultad debido a que los resultados se miden por el rendimiento económico que aportemos a la empresa para la que trabaje. Pero los formadores intentan preparar a estos profesionales de la mejor forma posible. La rápida adaptación y el éxito en los casos reales de venta depende en cierto modo de la eficacia de los trabajadores.

Sin embargo, si hay un sector que goza de un grado elevado de inserción laboral es el de los ingenieros y técnicos especializados en un sinfín de materias. Ello dependerá de lo que demande la empresa que ofrezca un puesto de trabajo vinculado a esta rama laboral. Y siendo más concretos, estas candidaturas para trabajar son para el desarrollo de maquinaria industrial, electromecánica, eficiencia energética, industria fotovoltaica o producción extractiva. Suelen estar bien remuneradas pero el alto nivel formativo que requieren exime a muchos candidatos al acceso a las mismas.

En constante futuro

Donde sí hay constante futuro laboral en Córdoba y provincia es para los técnicos y auxiliares administrativos, así como para los contables. Aparte de la interesante oferta formativa en la FP, es frecuente que las empresas oferten puestos a ocupar correspondientes al ámbito de la gestión administrativa.

En la misma línea, el sector sanitario es una de las vías que, dada la calidad de los servicios que se prestan en el Servicio Andaluz de Salud o empresas privadas relacionadas con este área, tiene interés relevante en Córdoba y provincia para trabajar.

De ahí que la Cámara de Comercio, o portales de empleo como Infojobs o Randstad ofrezcan candidaturas a enfermeros, odontólogos, higienista bucodental, o médicos asistentes.

Conseguir el empleo deseado en estos sectores en Córdoba y provincia es cuestión de hacer un buen currículum, dedicar tiempo y esperar el momento, no abandonar nunca la formación ante los cambios y avances constantes en cualquier ámbito profesional. Aunque también es posible encontrar trabajo en el sector de la construcción o empleos que no requieren de cualificación por parte de quien los desempeña.

Capítulo aparte está otra de las alternativas que tarde o temprano tendrá que calar más que en la actualidad entre la sociedad: la del autoempleo. Pese a la desaceleración en las cifras de cotizantes por la incertidumbre que rodea a un más que probable frenazo económico, en ciudades como Córdoba está previsto que el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) destine 500.000 euros de su presupuesto a bonificar las primeras contrataciones de autónomos en la capital. Esta medida entrará en vigor en el año 2020. Y no cabe la menor duda de que ante las reales dificultades existentes en el mercado laboral en general y en Córdoba en particular para encontrar empleo y de calidad, el futuro en la mayoría de los casos pasa por trabajar como autónomo y crear una pyme.

Trabajar por cuenta propia tiene su lado positivo. Una de las primeras ventajas que se han de tener en cuenta es que si no es de los que le gusta el horario clásico de 9.00 a 17.00, puede trabajar a la hora que quiera.

Usted se convierte en el dueño de su tiempo para levantarse muy temprano o tarde para trabajar sin distracciones. Y del mismo modo para tomarse un día libre cuando lo pueda necesitar. Todo es cuestión de organización y productividad personal adecuadas.

Trabajar sin jefes

Además, usted puede convertirse en su propio jefe. La configuración de su carrera laboral le llevará a trabajar en proyectos más o menos atractivos. Pero a largo plazo, en función de su reputación, puede elegir con quién trabajar y con quién no.

Otra ventaja que tienen los autónomos es el potencial económico al que pueden acceder. Los ingresos no dependen de las horas que se dediquen a trabajar, de los trabajos que se cierren, o de que haya momentos buenos o malos en torno a la empresa. Todo dependerá de cómo trabaje, lo que quiera percibir por sus funciones profesionales, y el número de clientes satisfechos que consiga.

También está al alcance como autónomo el hecho de trabajar en lo que ha soñado siempre. El profesional es libre de elegir de qué quiere trabajar y en lo que siempre ha soñado. Con todo, en resumidas cuentas conseguirá aprender a gestionar sus ingresos y manejar todo lo que sale y entra del bolsillo.

Sin embargo, no todo es color de rosa para los trabajadores cordobeses por cuenta propia. Porque si no tener horarios es positivo, también puede ser negativo. Y eso ocurre desde el momento en el que los trabajadores autónomos ven que trabajan el doble que cuando son empleados y no distinguen la vida personal y el trabajo.

Otro error frecuente en los autónomos es aceptar todo los trabajos que recibe. Eso le convierte en «esclavo» de muchísimas personas -en este caso clientes- para ofrecer sus servicios y esfuerzos hacia algo que no le gusta. Lo cual le puede llevar a acabar perdiendo esa libertad que el autónomo le brinda.

Uno de los inconvenientes más conocidos entre los autónomos es que al contrario que un empleado cobra su nómina, el autónomo tiene que ganar más dinero para rentabilizar sus ingresos por tener que pagar el IRPF y el IVA.

Además de tener que encontrar su propio trabajo engrosando poco a poco su cartera de clientes y la obligación de saber de muchos campos distintos para poder triunfar como autónomo, tendrá que tener claras estas directrices si lo que quiere es, en definitiva, trabajar.