Concentración ante la lavandería del Reina Sofía "contra las privatizaciones del SAS"

Los sindicatos UGT y CCOO de Córdoba se han concentrado este martes en la puerta de la Lavandería del Hospital Universitario Reina Sofía para denunciar la privatización por parte de la Junta de Andalucía de las lavanderías de los hospitales públicos de la región. Una externalización que ya se ha llevado a cabo recientemente en el sevillano Hospital de Valme y que forma parte, afirman, de los intentos de privatización de la Junta tanto de las lavanderías como de otros servicios: cocina, laboratorios, etcétera. Por ello, este 13 de agosto se han producido concentraciones en 16 centros hospitalarios de las ocho provincias andaluzas. En el hospital Reina Sofía de Córdoba, al menos de momento, la lavandería es pública y las empleadas trabajan para el SAS. De carácter provincial, realizan los trabajos de planchado y lavandería para todos los hospitales y centros de salud de Córdoba, según fuentes del hospital Reina Sofía.

El secretario general de la Federación de Empleados/as Servicios Públicos (FeSP) de UGT Córdoba, Isaías Ortega, denunció que “esto sólo es el iceberg de una política de privatizaciones en el SAS por parte de la Junta”. “Han roto un acuerdo firmado con UGT y CCOO con un argumento peregrino diciendo que están obsoletas las instalaciones y que no hay repuestos para las averías”, explicó Ortega. Ante ello, el responsable sindical afirmó que “hay una mala planificación, lo que tendrían es que invertir en el servicio porque la privatización no mejora el servicio al ciudadano, pero sí empeora las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras”.

Por su parte, el secretario General del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, aseguró que “esto es la continuación de una política de destrucción del sistema sanitario público y no solo vamos a perder en calidad asistencial, sino que además entendemos que el empleo público se está reduciendo y, en todo caso, se crea en la privada pero con menos calidad, es decir, al final lo que tenemos es una pérdida de condiciones laborales y económicas de los trabajadores y trabajadoras”.

Por eso, “desde CCOO apostamos por que haya un sistema sanitario público único en Andalucía donde la calidad asistencial prime sobre todo y que todos los servicios que ya se han privatizado -cocinas, lavandería, jardinería, mantenimiento, informática, etc.- se vuelva a recuperar porque se ha demostrado que no están funcionando con los objetivos que en principio tenían. No solo pedimos que no se privatice ninguna lavandería, sino que además, las 22 que están privatizadas y externalizadas en Andalucía vuelvan a ser de gestión directa del SAS”, insistió Damas.

Asimismo, Ortega avanzó que “ya han hablado de recortes en los laboratorios, lo que sí empeoraría la calidad del servicio porque se alargaría el tiempo de respuesta de las pruebas, y también pretenden centralizar en una sola las plataformas de contratación, lo que para UGT supone pérdida de empleo público”. Finalmente, el secretario general de FeSP-UGT Córdoba recordó que “el nuevo gerente del SAS tiene un currículum muy negativo en su paso por Castilla La Mancha, donde puso en la calle a más de 3.000 profesionales de la sanidad”.