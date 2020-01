Compuestas y sin subvención

Treinta entidades de Córdoba (241 en toda Andalucía) se han quedado sin la subvención con la que contaban desde el mes de octubre después de que la Intervención del Instituto Andaluz de la Mujer haya establecido un cambio de criterio, a última hora y sin previo aviso, que ha reducido drásticamente (de 317 a 76 en Andalucía y de 32 a 4 en Córdoba) el número de entidades beneficiarias de las ayudas para promoción de igualdad, lucha contra la violencia de género y contra la exclusión social de mujeres.

La Consejería de Igualdad había seguido hasta octubre el procedimiento habitual de reparto del presupuesto (4 millones), que preveía la asignación de una parte del montante solicitado a partir del cumplimiento de un mínimo de puntos del baremo. Hasta ahora, prácticamente ninguna asociación recibía el 100% del coste, de forma que, antes de octubre, las organizaciones y la Junta, previo estudio de las propuestas, procedían a la reformulación de las iniciativas para ajustarlas a la disponibilidad presupuestaria.

A finales de octubre, tras la reformulación de más de 200 proyectos, la Junta publicó la resolución provisional. En la convocatoria de igualdad de género, se concedían subvenciones a 132 entidades, 13 de ellas de Córdoba; en la de violencia de género, el dinero iría a 86 entidades, 9 de ellas cordobesas, y en la de exclusión social, a 88, 14 de Córdoba. Con esta previsión y contando con que el plazo de ejecución de las subvenciones acababa el 31 de diciembre, las asociaciones han puesto en marcha sus proyectos, que se han visto truncados en las resoluciones definitivas, publicadas entre el 27 de diciembre y el 2 de enero. 4 millones se repartirán ahora entre 76 asociaciones en lugar de las 241 previstas en octubre después de que Intervención haya cambiado el criterio y haya determinado ignorar la resolución de octubre y asignar el importe completo solicitado inicialmente a los proyectos con mayor puntuación.

La Fundación Don Bosco empezó a trabajar el 1 de diciembre en el proyecto Mujeres transformadoras de su entorno, que se desarrolla en el barrio del Guadalquivir. «Contábamos con 9.000 euros y ya habíamos ejecutado parte de ese dinero, entre otras cosas, porque el plazo acababa el 31 de diciembre», lamenta Antonio Herrera, «la falta de subvención nos ha obligado a paralizar las acciones, lo que perjudica sobre todo a las mujeres». En la misma tesitura se encuentra la asociación Aperfosa, que iba a percibir unos 70.000 euros para tres proyectos distintos que funcionan desde el 2013 centrados en la atención de mujeres víctimas de trata, prostitución y madres en riesgo de exclusión. «No sabemos cómo vamos a resolver la situación, no podemos echar a las mujeres de las casas de acogida y necesitamos profesionales para atenderlas», señala su presidente. Mujeres en Zona de Conflicto y la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género coinciden con la queja general. «Han cambiado las normas a mitad del partido, sin transparencia alguna porque se ha publicado sin comunicarnos nada y aprovechando los días de fiesta y sin pensar que los beneficiarios de los proyectos son mujeres en situaciones muy delicadas», destacan, «además, hay asociaciones de ámbito provincial de larga trayectoria a las que se deja en la estacada porque su funcionamiento depende en gran medida de esta financiación».

Las entidades consultadas, aún «en estado de shock», están estudiando ya medidas para recomponer sus cuentas y para ofrecer una reacción al cambio de criterio de Intervención (no es posible recurso por vía administrativa, solo cabe un contencioso administrativo), ya que la decisión de Intervención es legal aunque consideren que no sea justa. La plataforma se pregunta además si «será esta la forma velada de la Junta de acabar con los chiringuitos de los que hablaba Vox».

Adoratrices Córdoba es una de las entidades que sí recibirá subvención y tampoco entiende el cambio de criterio. «En la provisional, teníamos asignados unos 43.000 euros de los 65.000 que pedimos y ahora nos han dado el 100%», explican fuentes de la entidad, «nos viene bien porque íbamos justos y al mismo tiempo se ha ampliado el plazo de ejecución hasta marzo, así que lo emplearemos en estos tres meses, ya que la cantidad de más es asumible si no, tendríamos que devolver el dinero no justificable a estas alturas y eso no tendría sentido ninguno». En opinión de las fuentes consultas, «no es justo que se cambien las normas a mitad de camino ni se entiende que nos hagan reformular los proyectos para luego ignorarlo todo».

Además de Adoratrices, en Córdoba recibirán subvención la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira, que pasa de los 6.000 euros acordados en octubre a 19.000 euros, la cantidad solicitada inicialmente para un proyecto para la prevención de la violencia de género en las mujeres gitanas; y la asociación Emet Arco Iris, que según la resolución provisional iba a percibir 25.000 euros y en la definitiva se establece que recibirá el 100% de lo que pidió en abril, 147.000 euros. La entidad tendrá ahora solo tres meses para ejecutar más de 120.000 euros, cinco veces más de lo previsto y justificarlos ante la administración a toda velocidad.