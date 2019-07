El Ayuntamiento inicia con Cañero la restitución de las calles polémicas

La plaza de los Derechos Humanos vuelve a ser de Cañero desde ayer y el cambio ha sido un estímulo para el trabajo que desarrolla el gobierno local con el objeto de restituir el nombre de otras tres calles con reminiscencias franquistas, cuya denominación fue modificada durante el anterior mandato municipal. De este modo, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, anunció que el cambio de nombre es «inminente» y precisó que la idea es recuperar Vallellano (y no Conde de Vallellano) para la avenida del Flamenco, y Cruz Conde (y no José Cruz Conde) para Foro Romano. A estas dos vías añadió las calles José María Pemán, que ahora se denomina Corto Maltés, y Cronista Rey Díaz, que iba a ser Librero Rogelio Luque, pero se trata del único caso en el que no se materializó la modificación antes de las elecciones municipales por encontrarse inmersa en un proceso judicial.

Fuentes recordó que el PP ya manifestó en la oposición su postura contraria a que estas cinco vías cambiaran de nombre (en total, la propuesta incluyó 13 y en los otros casos sí estuvieron de acuerdo) al entender que no incumplen la ley de Memoria Histórica de Andalucía. «En Cañero, el juez nos ha dado la razón», afirmó en referencia a la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Córdoba que, a raíz de un recurso interpuesto por la familia y por una asociación, anula los acuerdos que posibilitaron que pasara a denominarse plaza de los Derechos Humanos.

En este sentido, Fuentes avanzó que el objetivo del gobierno local es continuar con el proceso iniciado para restituir las denominaciones populares de Vallellano y Cruz Conde, y hay que recordar que en el pasado junio ya se anunció que la GMU firmaría en breve una providencia de inicio para conseguirlo. El popular también manifestó que la citada sentencia «abre un camino importante, confirma que no se incumple la ley de Memoria», y adelantó que a partir de esta decisión judicial «se puede ver qué estrategia jurídica se busca».

Al incluir las calles José María Pemán y Cronista Rey Díaz en esta vuelta atrás del callejero, el PP va un paso más allá de lo planteado hasta el momento, ya que en distintas ocasiones ha limitado la restitución a Vallellano, Cruz Conde y Cañero. Así, en el Pleno celebrado a mediados de este mes, PP y Cs (los dos partidos que conforman el gobierno municipal) plantearon cambiar solo estas tres vías. Además de esto, en sus medidas para los primeros 100 días de gobierno propusieron que «recuperaremos los nombres populares de la avenida de Vallellano, calle Cruz Conde y Plaza de Cañero».

Recientemente, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, confirmó en Los Desayunos de CÓRDOBA el objetivo de avanzar en esta medida y de «alcanzar acuerdos con el resto de fuerzas políticas» para lograrlo, ya que Vox planteó en el mismo Pleno que se restituyan todos los nombres franquistas e IU, que se mantengan los cambios realizados.