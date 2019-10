Albert Rivera propone en Córdoba "un pacto entre españoles" para quitarle la llave del poder a Torra

El candidato de Ciuidadanos a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha propuesto hoy en Córdoba un gran acuerdo de país, "un pacto entre españoles", para rearmar la igualdad y la unidad de España, y quitarle "las llaves del poder a Torra". Rivera ha protagonizado un encuentro con militantes en el Mercado Victoria de la capital cordobesa, acompañado por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, entre otros cargos de la formación naranja, incluido el diputado Marcial Gómez. En el encuentro ha reiterado su propuesta de cerrar un acuerdo entre partidos constitucionalistas, "gobierne quien gobierne".

El candidato de Cs asegura que ese pacto no será "un cambio de sillones", si no que servirá para impulsar la reformas de las pensiones, la educación, el impulso de una tarjeta sanitaria única o un nuevo régimen para los autónomos, como el que se ha implantado en Andalucía. "Solo me importa España, me importa un bledo el Falcón, el cambio de sillones y el colchón en la Moncloa", ha asegurado.

En su discurso, Rivera se ha referido en varias ocasiones a las encuestas, que apuntan a un descenso de Cs en los próximos elecciones generales, para afirmar que los sondeos nunca le auguran buenos resultados pese a lo cual luego, en las urnas, los consiguen. Así, el líder ha recordado a "los cenizos" que le advertían a Juan Marín que era imposible apear al PSOE de la Junta de Andalucía, aunque luego Cs se convirtió en la segunda fuerza política de la comunidad, por delante del PP. "Os pido a los andaluces que confiastéis en Juan Marín y convertisteis a Cs en la segunda fuerza política que, más allá del casancio, no os quedéis en casa para que haya un cambio de gobierno", ha dicho, para añadir que si ganan copiará para el resto de España algunas de las medidas impulsadas en Andalucía.

Para Albert Rivera, el voto a Cs significa tres cosas: desbloqueo político, voto a las reformas y voto por la unidad de España y la igualdad. "Quitémosle las llaves del poder a Torra y Otegui", ha afirmado.

El líder nacional de Cs ha recibido el calor de sus militantes y simpatizantes del partido en Córdoba. Foto: A.J. GONZÁLEZ

En el encuentro, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, también se ha referido a las encuestas, que ha recomendado no mirar: "No hay que mirar a las encuestas, hay que mirar a las urnas", y ha afirmado que Cs es el partido que está garantizando la estabilidad en Andalucía, "algo que no pueden garantizar ni Sánchez ni sus socios". Por su parte, Marcial Gómez ha hecho un guiño por el tema de los sondeos al decir: "Esto es el paseo de la Victoria, no el paseo del CIS, ni de las encuestas", y asegurar que volverá a representar a Córdoba en el Congreso de los Diputados.