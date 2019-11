«Agradecemos que la reina Letizia apueste por la moda española»

El cordobés Juan Carlos Fernández (la mitad de la firma de moda The Second Skin Co -The 2nd Skin Co-, junto al zaragozano Antonio Burillo) lleva años vistiendo a mujeres y populares celebrities de Europa, de países arabes (Qatar, Kuwait, Líbano o Émiratos Árabes), de Asia (Japón, China, Taiwan) o Estados Unidos. Modelos suyos han sido lucidos por las cantantes Jennifer López o Sia, por las actrices Jessica Beil o Anna Heche o la modelo Eugenia Silva y la última en elegir una de sus creaciones ha sido la reina Letizia. En el concierto previo a la entrega de los premios Princesa de Asturias, que se celebró hace dos semanas en Oviedo, la reina vistió un top de plumas rosa palo, de escote palabra de honor y cuerpo drapeado, con cinturón lazo de seda en color negro, de la colección otoño/invierno 2019 de la firma que este diseñador cordobés y su socio pusieron en marcha en el 2006.

La plaza de Andalucía, el Sector Sur, vio nacer a Juan Carlos Fernández en 1968. Con apenas 18 años, este cordobés se fue a Londres a hacer sus estudios universitarios, los cuales terminó en Madrid, siendo licenciado en Gestión Comercial y Marketing y diplomado en Publicidad. Después de completar dicha formación, ya se quedó en Madrid trabajando, por lo que lleva más de 30 años fuera de Córdoba, ciudad que le encanta, donde residen sus familiares y que confiesa echar de menos.

-¿Su pasión por la moda y el diseño le viene de familia?

-No. Mi hermana es bailarina de clásico. Sí me llamaba mucho la atención su ropa de bailarina y me gustaba.

-¿Compaginó sus estudios fuera de España con algún trabajo?

-Sí. Mi familia me apoyó económicamente en mi decisión de estudiar fuera. Estudié en el Westminster London College y los fines de semana trabajaba en un bar por la tarde-noche y cuatro días a la semana en un restaurante, porque todo allí era carísimo.

-¿Y cómo acabó introduciéndose en el mundo de la moda?

-A la vuelta de Londres me quedé en Madrid trabajando. Tenía muchos amigos que estaban vinculados al sector textil y que trabajaban para distintas marcas de moda, como Loewe o Benetton, por citar algunas. Uno de estos amigos fue el diseñador Ángel Schlesser, un grupo de profesionales que estaban muy relacionados con el sector textil y con la moda. Empecé a trabajar con Ángel Schlesser, y durante esta colaboración conocí a mi socio, Antonio Burillo, y decidimos montar nuestra marca. Pero antes de ese momento, yo había estado como gerente de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), trabajando en distintos showroom y vendiendo varias marcas. Cuando conocí a Antonio vimos que los dos teníamos la inquietud de crear nuestro propio proyecto.

-¿Fueron complicados los inicios para The 2nd Skin Co?

-Sí. Pero lo compaginábamos al principio con otros trabajos, pues los dos primeros años no nos manteníamos para afrontar los gastos que se generaban. Pasado este tiempo, nuestras creaciones se empezaron a vender de una forma más segura y comenzamos a tener una cartera de clientas que nos permitió tener un sueldo y dedicar nuestro tiempo a la empresa al 100%.

-¿Quiénes fueron sus primeras clientas?

-Nos fuimos en primer lugar al extranjero a vender nuestras colecciones, comenzando por París. En París empezamos a ser más fuertes que en España. Nos pareció que lo importante era tener un buen producto y venderlo, antes que hacer campañas de comunicación o de dar a conocer la marca. Lo fundamental era hacernos con una cartera de clientas, que nos conociesen. Una vía de financiación para seguir vivos. Nuestra marca respondió bien en París y empezó a crecer justo cuando toda España estaba en crisis. Llegó una hecatombe en el sector, con tiendas que cerraban, y nuestro crecimiento se produjo fuera de España.

-¿Cuándo les llegó el reconocimiento a nivel nacional?

-El reconocimiento nacional llegó mucho después, a pesar de que nuestra base importante de negocio sigue estando fuera. La modelo Eugenia Silva se vistió en el 2013 con un diseño nuestro, que fue muy destacado en las principales revistas del corazón y de moda. Notamos que empezábamos a ser conocidos y que teníamos clientela fija final. Al principio vendíamos básicamente nuestra marca a tiendas, pero no al cliente final, que es la parte dura del negocio. Comenzamos a tener en España cada vez más clientas, que venían a nuestro showroom, que buscaban algo especial y diferente y a las que atendíamos en nuestro atelier de Madrid. Tenemos como dos áreas diferenciadas, la atención personalizada en el atelier y la venta a tienda. En España, más que por la venta a tienda, se nos conoce por nuestra clientela final.

-¿Sus creaciones se dirigen a una mujer cosmopolita o adaptan el diseño a una nación o cultura determinada?

-No hacemos esa distinción, aunque hay matices. Cuando llegamos a París y hacemos una convocatoria para clientas intentamos dividir las creaciones por categorías. La colección puede ser la misma, pero un largo mayor puede dirigirse más a mujeres de los países árabes y una talla más pequeña a Japón, pero el diseño se mantiene. No desarrollamos nada pensando en un país concreto.

-La reina Letizia lució hace dos semanas un diseño de su firma en el concierto previo a la entrega de los Premios Príncipe de Asturias. ¿Era la primera vez que la reina elegía una creación de The 2nd Skin Co?

-Que tengamos constancia era la primera vez. Que haya elegido una creación nuestra ha tenido mucha repercusión y preferimos guardar discreción. Nosotros agradecemos que la reina Letizia apueste por la moda española. De pronto puso sus ojos en una prenda nuestra y finalmente la llevó, algo que nos ha encantado porque estaba guapísima, muy eleganta y apropiada. Estaba muy cool, porque le ha dado un giro al tipo de diseños que suele llevar a este tipo de actos.

-En su reciente visita a Japón, la reina Letizia lució también un diseño cordobés, obra de Matilde Cano. ¿Qué le parece?

-Sí. Resulta un apoyo como he dicho a la moda española.

-¿Le haría ilusión que alguna personalidad en concreto luciera alguno de sus diseños?

-Nosotros solemos decir que lo que más nos gusta es vestir a nuestra clienta, a aquella mujer que le gusta nuestra marca y que se pone para una ocasión especial un diseño nuestro. Nos encanta que cualquier celebrity se vista de nosotros, pero realmente cualquier mujer que nos elija.

-¿Han lanzado también una primera colección de novia?

-No exactamente. Lo que trabajamos más es el diseño de novia ad hoc, un diseño expresamente para ella, como fue el caso reciente de la aristócrata Alejandra de Rojas (hija de los condes de Montarco), para la que creamos un vestido de novia que tuvo mucha repercusión.

-En sus creaciones se aprecian muchos lazos. ¿Qué elementos son señas de identidad de su marca?

-Nos encantan las lazadas. Y otras de nuestras señas de identidad son los bolsillos, que le ponemos a casi todo, bolsillos transparentes, bolsillos que se transparentan, de todo tipo, porque nos parecen muy cómodos, y también el volumen.

-¿En qué pasarelas están presentes a lo largo del año?

-Hacemos Madrid, Ibiza y, de forma esporádica, en Shangai, nos vamos en febrero a Qatar, pero eso son actos puntuales. Además, estamos presentes en la Madrid Fashion Week o la Nueva York Fashion Week.

-¿The 2nd Skin Co apuesta por una moda sostenible, que no tenga un solo uso?

-Claro, nos parece que debe haber una responsabilidad en este tipo de consumo. La industria textil es una de las más contaminantes, por eso debe haber un consumo responsable, frente a la prenda de usar y tirar.

-Y dentro de esta concienciación por una sociedad más justa, ¿la apuesta de su firma es contar con producción en España?

-Sí. Trabajamos con profesionales de la costura de Madrid, Cataluña y Andalucía el 98% de la producción, con excepción de detalles pequeños encargados fuera.

-¿Cómo sería un diseño inspirado en la mujer y en la cultura cordobesa?

-Pronto nos iremos a Qatar con una clientela, a la que le llevaremos una colección, que se muestra a los clientes para que la compren y, fruto de este acto, hacemos una colección expresa. Preparando toda esta iniciativa comenté que soy de Córdoba y que para mí la Mezquita, toda la tradición árabe de Córdoba y de Andalucía, es un punto muy importante que puede servir de nexo de unión para la colección que nos proponen. Córdoba y la tradición árabe aparecerá en la colección, en brocados, dorados, bordados y adornos de inspiración árabe y cordobesa.

-¿Se plantea algún objetivo para el futuro?

-Estamos afortunadamente con mucho trabajo, pero puede ser un poco como una montaña rusa. El negocio de la moda tiene sus ciclos y actualmente estamos en un momento efervescente, en el que nos están pasando muchas cosas. Estamos preparando la colección citada para Qatar, otra para China, la colección nuestra que se presentará en enero en Madrid. Atendemos numerosas peticiones en nuestro atelier de la calle Hortaleza, en Madrid, donde recibimos con cita previa, en una ubicación que tradicionalmente ha albergado talleres de costura. Y en París tenemos nuestro showroom, en el que grandes comercios compran nuestros diseños, y estamos presentes a su vez en París en la boutique de alta costura Les Suites.