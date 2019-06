Ciudadanos no hablará con Vox para formar gobiernos municipales

La secretaria de Organización de Ciudadanos Andalucía, Mar Hormigo, anunció ayer, antes de la reunión con representantes del PP para abordar posibles pactos en los ayuntamientos, que su formación no mantendrá negociaciones con Vox ni participará en un gobierno si lo hace este partido. En declaraciones antes del primer encuentro oficial de las comisiones negociadoras de PP y Ciudadanos tras las elecciones municipales, Hormigo dijo que será Vox «quien tendrá que decidir si apoyar a un gobierno de Ciudadanos y PP o dejar que gobierne la izquierda».

«Si ellos deciden apoyar una candidatura nosotros no vamos a negarnos, pero no a gobernar», dijo la dirigente de Ciudadanos, que reiteró que si Vox pone como condición para ese apoyo entrar a formar parte de los ejecutivos locales, la formación naranja «dirá no». Recordó que la dirección nacional de Ciudadanos ha marcado las «directrices» sobre los pactos municipales y explicó que incluyen mantener conversaciones con todas las fuerzas que apoyen su decálogo «pensando en unos pactos no por sillones, sino por políticas», excepto en el caso de Vox, en el que no se contempla.

Por su parte la secretaria general del PP-A, Dolores López, expresó su «preferencia» por formar gobiernos con Ciudadanos, aunque están dispuestos a hablar «con todos» los grupos, incluyendo a Vox, PSOE y Adelante Andalucía, porque «por encima de los intereses partidistas está el interés general de los vecinos». Dijo que el objetivo de estas reuniones es «formar gobiernos que den estabilidad, garanticen los servicios públicos, creen empleo y bajen impuestos», y consideró que «el mejor ejemplo de eso está en el Gobierno de la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno, un gobierno moderado, de diálogo y estabilidad”.

El comité negociador de Ciudadanos Andalucía para buscar pactos en los ayuntamientos de la comunidad tras las elecciones del 26 de mayo anunció también que se reunirá el próximo lunes con el PSOE, en el segundo encuentro de esta formación con otras fuerzas tras la reunión de este viernes con el PP. Ciudadanos ha mostrado además su orgullo por llegar a esta ronda de conversaciones como «tercera fuerza política a nivel municipal, con 12 alcaldías con mayoría absoluta y siendo decisivos en 18 de las 25 ciudades más importantes».