La "reivindicación amable" de Aficiones Unidas

Se avecina un fútbol sin público. Y no será por un tiempo corto. La próxima temporada arrancará -cuando sea posible, que no será antes de mediados de septiembre- con las gradas vacías. Aficiones Unidas (AFEPE), asociación compuesta por las federaciones de peñas de 37 equipos de Primera, Segunda y Segunda B y que agrupa a unas 8.000 peñas -entre ellas las inscritas en la Federación de Peñas del Córdoba CF-, lanzó un comunicado con el que pretende hacer una "reivindicación amable y visible de apoyo a los clubes y también al propio aficionado de fútbol".

Esta asociación de aficionados, que tiene "el pesar de la resignación que produce no poder asistir a los estadios para poder ver y animar a los equipos", pone en marcha una campaña de reivindicación de los aficionados al fútbol y al mismo tiempo de apoyo a los clubes.

"Esta reivindicación amable y bastante visible pasa por lucir y presumir de los colores de nuestros equipos y por ello proponemos a todos los aficionados que estuvimos, estamos y estaremos, poner en nuestros balcones y en nuestras ventanas algo representativo de nuestro club o de nuestra peña", reza el comunicado de Aficiones Unidas, que ha sido difundido por todos sus asociados y, entre ellos, el de hinchas cordobesistas aglutinados en la asociación que preside Inmaculada Atienza.

"También cuando salgamos a realizar el paseo permitido, caminar o hacer deporte, hagámoslo con la camiseta de nuestro equipo. Hagámonos sentir y hagamos notar nuestro aliento. El fútbol somos todos", subraya el comunicado de AFEPE.

Esta agrupación nacional de colectivos de aficionados se desmarca de posiciones con un tono reivindicativo más fuerte, como la representada por FASFE. José Manuel Mateos, presidente de Aficiones Unidas (AFEPE), declaró a Efe que, aunque el fútbol que les gusta es con gente en los estadios, entienden con "resignación", por la "situación extraordinaria". "Vamos a hacernos notar y tenemos que reivindicar la figura del aficionado, pero siempre desde el respeto", argumenta Mateos, que recalca que son conscientes de que "a nadie le gustará el fútbol así", pero "hay clubs que lo pasarían mal si no se reanuda y por nuestra naturaleza no podemos ir en contra".

La relación con la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) -un organismo a cuyos postulados se adhiere Minoritarios CCF- no es, según el presidente de AFEPE, "oficial", ya que "su idea de lo que es la afición dista mucho de la nuestra". "Aunque seamos independientes, nuestra naturaleza no va contra nuestros clubs y ellos sí se atreven a hacer campañas o promociones en contra. Nosotros no debemos porque es ir en contra de nosotros, más allá de que digamos lo que pensamos en una mesa o una reunión. Los respetamos, pero cada uno expresa sus ideas como quiere", apuntó Mateos.