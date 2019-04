Unos números en defensa que nunca dieron para la permanencia

El Córdoba va camino de ser el equipo más goleado de Segunda División, triste estandarte que le define esta temporada, con números defensivos mediocres, independientemente del entrenador que le ha dirigido hasta la fecha. Así, el equipo blanquiverde ha encajado 59 goles en sus 32 partidos disputados, con una media de 1,84 tantos recibidos por partido.

En una progresión de aquí al final, si los números en defensa siguen siendo los mismos, el Córdoba acabaría el curso con 77 tantos recibidos, una cifra que nunca en la historia de la Segunda División con 22 equipos -que empezó en la temporada 1997/98- permitió la salvación de la categoría.

UN CURIOSO RÉCORD

El club que logró permanecer en Segunda con más goles encajados, en esas 21 temporadas disputadas y finalizadas hasta ahora, fue el Guadalajara, en la campaña 2011/12, que acabó en decimosexto puesto con 49 puntos y nada menos que 75 tantos encajados por los 50 anotados. En aquel campeonato la salvación la marcó el Sabadell con 46 puntos. El equipo catalán finalizó decimonoveno y debería haber descendido, pero el Villarreal cayó de Primera a Segunda ese curso y su filial, el Villarreal B, tuvo que seguir su estela y descender a Segunda B, pese a que había finalizado la Segunda División en mitad de la tabla.

El Barcelona B mantuvo la categoría de plata en la 12/13 con 71 tantos recibidos y 76 anotados

Precisamente el equipo que marcó el límite de la permanencia, el Sabadell, repitió el juego sobre el alambre en las dos siguientes temporadas. En la 2012/13 fue el segundo conjunto más goleado que mantuvo la categoría de plata, recibiendo 69 tantos, dos menos que el Barcelona B. El filial azulgrana, con futbolistas que luego triunfarían en la Liga española y en el extranjero -Rafinha, Sergi Roberto, Sergi Gómez o Cristian Tello, entre otros-, finalizó aquella liga de plata en novena posición con 76 goles anotados y 71 recibidos. En la 2013/14 el Sabadell fue el conjunto que salvó el descenso con más goles encajados, un total de 59, pero una cifra de 52 goles a favor le permitió acabar en la décima posición. Aquella fue una Segunda División con pocos goles y en la que los tantos a favor sumaron más puntos que de costumbre. Así, bajaron a Segunda B el Jaén, con 49 goles recibidos, y el Real Madrid Castilla, con 56. Ambos, con menos tantos encajados al término de la Liga de los que ya ha recibido el Córdoba en las 32 jornadas de la actual temporada 2018/19.

GOLES A FAVOR PARA COMPENSAR

No obstante, es una dinámica que se repite casi cada temporada la de los clubs con muchos goles recibidos pero a los que salva un buen rendimiento ofensivo. Cabe destacar al Elche, que hasta en tres ocasiones en las ligas de Segunda de 22 equipos fue el equipo que se salvó del descenso que más veces debió recoger el balón de su portería. Curiosa fue la temporada 1999/00, cuando el equipo ilicitano fue el más goleado de la categoría -58 tantos- y acabó decimoquinto. Acabarían bajando por impagos a sus futbolistas el Mérida y el Logroñés, mientras que el Atlético de Madrid B lo hizo por haber bajado a Segunda su primer equipo. Así, el único club que descendió a la división de bronce por motivos deportivos fue el Toledo, que había encajado tres goles menos que el Elche.

UN PARTICULAR RANKING

En un ranking de clubs que se salvaron con más goles recibidos el líder es el mencionado Guadalajara en la campaña 2011/12, con 75 goles encajados. Le siguen el filial del Barcelona con los 71 tantos que encajó en la 2012/13 y la UD Las Palmas, con la misma cifra que los culés pero en el curso 2010/11. El cuarto club en este particular listado de las escuadras que jugaron con fuego y no se quemaron es precisamente el Córdoba de la pasada 2017/18, que evitó la Segunda B con 65 goles en contra y gracias a los 57 anotados, que sirvieron para 51 puntos y la decimosexta posición en la tabla. El Albacete de la 2014/15, con los mismos 65 goles recibidos pero 55 goles a favor -finalizó decimocuarto- cierra este particular top five. Bien es cierto que nunca un equipo se salvó del descenso con la progresión de tantos encajados que lleva el Córdoba, aunque los pupilos de Rafa Navarro solo deberían recortar en dos tantos en contra las cuentas de aquí al final de temporada para igualar con ese mítico Guadalajara de la 2011/12.

Mientras tanto, la cifra de tantos a favor de los blanquiverdes -38 hasta ahora- lleva a una progresión final de 49 a favor, lo que sí lleva a creer en un porvenir de plata para el Córdoba al final de este curso. Y es que son varios los equipos que lograron salvarse del descenso a Segunda B con una cifra importante de tantos recibidos y 49 o menos a favor. Sin ir más lejos, lo logró el Murcia de la 2008/09, con un balance de 48-58; y el propio Córdoba de la 2007/08, que marcó el límite de la permanencia con 50 goles a favor, 56 en contra y 50 puntos, entre otros que lo consiguieron.