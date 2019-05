Navarro afirma que Andrés Martín es el hombre del año

El técnico del Córdoba, Rafa Navarro, ha comparecido en sala de prensa para analizar al rival este fin de semana, el Nástic de Tarragona, que al igual que los blanquiverdes está descendido. Cuestionado mucho más por el balance de la temporada y por la situación extradeportiva, Navarro ha asegurado que Andrés Martín es “el hombre del año” en clave cordobesista.

Además, el míster de los blanquiverdes ha tratado los siguientes temas en su comparecencia:

El ambiente que espera

Me gustaría ver un Arcángel con más gente de lo habitual pero el domingo lo veremos. Con las movilizaciones que se prevén no lo sé. No soy nadie para decir si tienen que entrar o no. Me gustaría que demuestren su malestar dentro del campo, pero si lo que quieren es quedarse en la puerta cero lo respeto.

Una convocatoria complicada

Voy a poner a los que mejor veo en los entrenamientos, hay que ver también los jugadores que tienen contrato para el año que viene, la sensación es en los entrenos, la gente de la cantera…Es un partido bastante triste entre dos equipos descendidos. Pero hay que terminar con la máxima dignidad posible y dar la mejor versión el domingo. Ante dos equipos que no se juegan nada no motiva mucho, pero hay que jugarlo con la máxima dignidad posible.

¿Decepcionado con alguna persona dentro del club?

Bueno, decepcionado no. Me encontré una situación bastante delicada, desde que entré solo hubo problemas y ha sido difícil. Si tengo que sacar algo positivo es la experiencia, que he cogido bastante estos meses. Si volviera atrás habría hecho lo mismo que hice, no cambiaría nada de lo que he hecho.

Altas y bajas para el partido

Tenemos la baja segura de Carrillo y de Neftali. Carlos ha tenido alguna molestia y no sabemos si llegará, el resto, en principio, están todos. Haremos la mejor convocatoria posible.

Quezada y sus ausencias en las listas

El otro día decidí meter a Loureiro porque está entrenando muy bien, se merecía ese premio. No quiere decir que los dos laterales izquierdos no estén entrenando bien, pero Loureiro lo estaba haciendo muy bien. Yo a Quezada lo veo más como interior y es verdad que no ha tenido muchas oportunidades.

Continuidad la próxima temporada

En un proyecto con igualdad de condiciones, empezando desde cero, sí. Es complicado coger un equipo en la situación que lo cogí. Obviamente me veo capacitado y con fuerzas, pero cuando acabemos hablaremos con el club y decidiremos.

Sergi Guardiola

En el plano económico ha sido una cosa importante. Pero lo mejor un le ha pasado este año al Córdoba es Andrés Martín, es el hombre del año y le va a dar mucho al Córdoba.

Chuma y su debut

Estos partidos voy a intentar que algunos chavales de la cantera debuten. Chuma es posible que entre convocado y tenga la posibilidad de jugar. Hay dos o tres chavales del B que en un futuro pueden estar en la plantilla del Córdoba.

Análisis del rival

El Nástic tiene buenos jugadores, con línea de cinco y que si sale a competir desde el minuto 0 al 90 te puede crear problemas. Queremos dar buenas sensaciones y terminar con dignidad, no arrastrarnos en el campo. Tenemos que dar nuestra mejor versión si se le quiere ganar