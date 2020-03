Luis Oliver recibe el alta tras superar el coronavirus

Luis Oliver, ex director general deportivo del Córdoba CF, recibió el alta médica después de estar ingresado más de una semana, afectado por coronavirus. El empresario navarro emitió un comunicado en el que daba las "gracias a los magníficos sanitarios y médicos del Hospital San Francisco de Asís de Madrid, que trabajan, como todos los de España, en condiciones extremas".

Oliver relata en dicho comunicado que "han sido diez días muy difíciles y complicados, noches de soledad en las que se ve de cerca la fragilidad de la vida humana. He tenido la suerte de recibir el cariño y el aliento de cientos de amigos que me han hecho llegar sus mensajes de solidaridad y afecto, de futbolistas, agentes, directivos, presidentes, periodistas, medios de comunicación, tanto de España como de América y de mi querida Portugal", por lo que agradece a todos dichas muestras "en momentos tan difíciles en la soledad de un hospital, y aislado ante lo desconocido. A todos quiero mandar un mensaje de agradecimiento, nunca podré olvidar tanto cariño y apoyo", recalca.

Finalmente, Luis Oliver manda "ánimo" a todos los enfermos y hospitalizados por la pandemia y les anima a seguir "luchando y peleando por su vida".