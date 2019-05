Con los justos a Majadahonda

Como se adivinaba, Rafa Navarro no tendrá nada fácil la confección de la lista de 18 convocados para el encuentro del próximo sábado en Majadahonda. El técnico blanquiverde ofrecerá su rueda de prensa habitual en la previa de cada encuentro mañana, después del entrenamiento previsto en El Arcángel, a las 10.30 horas, a puerta cerrada, pero lo normal es no tenga los jugadores suficientes para completar la lista.

Las dos primeras bajas seguras serán Álvaro Aguado y Andrés Martín. El primero pasa hoy reconocimiento médico en Valladolid como último requisito para el descuento de los pagarés por su traspaso y el de Sergi Guardiola. La importancia de la operación indica que el jiennense no debería competir en lo que resta de temporada, sobre todo, porque desgraciadamente de nada servirá a su equipo.



Algo parecido pasa con Andrés Martín. El de Aguadulce se encuentra en un momento dulce. En el último partido anotó un gol y dispuso de al menos otras dos ocasiones, se mostró bullicioso e incisivo, pero el riesgo de una lesión importante justo cuando se está negociando en distintos frentes su traspaso desaconseja arriesgar el físico del jugador. Otra baja confirmada por sanción es la de Álex Carbonell, que vio la quinta amarilla del ciclo (tres como blanquiverde y dos con el Reus) y no podrá ser incluido en la lista de convocados.



Las dos últimas bajas se produjeron ayer. Tanto José Manuel Fernández como Álex Quintanilla fueron dos de los jugadores que se retiraron antes de tiempo de la sesión de entrenamiento. Y desde luego son los que peor pinta presentan para poder estar disponibles para el encuentro de pasado mañana en el Cerro del Espino. El central sufre «un esguince en el tobillo izquierdo» y, al parecer, la inflamación que tenía en la zona ya dejaba claro desde el primer momento que no iba a recuperarse en solo dos días. Por su parte, Fernández sufrió «un golpe en el gemelo», aunque aparentemente también tenía molestias en el tendón de Aquiles. El lateral parecía tener afectada la zona de forma importante y en principio se desaconsejaba forzar, sobre todo teniendo en cuenta la situación del equipo en la tabla clasificatoria.



Esa es la lista de bajas seguras para el duelo ante los majariegos, aunque también hay varios jugadores más que son, como mínimo, duda para poder estar a disposición del técnico blanquiverde.

Ese segundo grupo de dudas lo encabeza Miguel de las Cuevas. El alicantino no pudo disputar la segunda parte del encuentro del pasado domingo contra el Nástic de Tarragona, en El Arcángel, y ayer se ejercitó aparte del grupo. El departamento de comunicación transmitió que el centrocampista continúa teniendo «molestias en el aductor», por lo que a 48 horas del partido la duda sobre su participación es más que lógica.



Finalmente, la relación de damnificados en mayor o menor medida la cierra José Ángel Carrillo. El delantero apenas ha tenido minutos en los dos últimos meses, en los que se han combinado la llamada de su selección -cuando ya estaba sancionado-, diversas molestias físicas y, sobre todo, el interés del futbol israelí por hacerse por sus servicios. Conforme el equipo ha ido perdiendo opciones en la tabla clasificatoria para la salvación, la presencia de Carrillo ha ido haciéndose más y más corta hasta el punto de desaparecer, no ya solo del once titular, sino de las convocatorias. Los goles de Piovaccari y la explosión de Andrés Martín, para colmo, tampoco le han facilitado la labor, por lo que su ausencia prácticamente no se ha notado.



El Happoel Beer Sheva insiste en su contratación y, de hecho, la prensa israelí se ha hecho eco en las últimas semanas de declaraciones de su agente, Joaquín Vigueras, reconociendo el interés del Beer Sheva y también de un equipo asiático. Lo que sí parece más que claro es que Carrillo no continuará en la disciplina blanquiverde, ya que en su contrato existe una cláusula de desvinculación en caso de descenso del Córdoba a Segunda B.



Tampoco hay que olvidar a los hombres que en las últimas semanas, por diversas circunstancias, se han convertido en no seleccionables por parte de Rafa Navarro: son los casos de Jaime Romero, con diversas molestias -oficialmente- y que también tiene ya su futuro cerrado, según apuntan desde el propio club; Manzambi, Quezada o Blati Touré son también hombres a los que Navarro echó la cruz, en algún caso concreto desde la derrota en Elche de los blanquiverdes.

La mala situación general del equipo unida a las bajas obligadas por diversas causas deja claro que el Córdoba llegará a Majadahonda con los justos.