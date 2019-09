Entre la Feria y el microclima

Camela es un grupo inolvidable. Y castizo. No faltan sus actuaciones en los pueblos más recónditos de la geografía española cuando llegan las ferias. Y ayer estaba previsto que comenzase la Feria de Yecla, localidad que mañana visita el Córdoba CF para medirse al Yeclano Deportivo (18.30 horas), en la cuarta jornada del grupo IV de Segunda B.

Pero la gota fría que está azotando la Región de Murcia se hizo sentir en Yecla. No con la intensidad de otras localidades, ya que se encuentra «más cerca de Albacete que de Murcia y la zona costera, donde está lloviendo con más fuerza», explicaron a este periódico fuentes periodísticas de la localidad yeclana, que aseguraron que «tenemos una sierra alrededor que hace un microclima en Yecla y eso nos protege». De todos modos, el concierto principal de sus festejos, un tributo a Cold Play, tuvo que ser suspendido por las lluvias. «No ha sido una decisión fácil, pero la seguridad de los ciudadanos y de los trabajadores está por encima de todo», dijo José Antonio Marín, el concejal de festejos, que prometió «trabajar duro» para que “a partir de mañana (por hoy), si el tiempo lo permite, podamos disfrutar de la Feria en todo su esplendor».

La expedición del Córdoba CF parte hoy a la localidad murciana tras el entrenamiento matutino en El Arcángel. Llegará por la tarde-noche, cuando las primeras luces del recinto ferial, «el Real», como le llaman en Yecla, comiencen a dar fe del jolgorio que se espera. Habrá de ser duro Enrique Martín para que no se le desperdigue el rebaño. A las diez, luces apagadas y todos a dormir.

Aunque la lluvia dejó sin el tributo a Cold Play a los yeclanos, parece que el concierto de Camela de esta noche no corre peligro. Tampoco el partido del Córdoba CF. «El césped está en buen estado y está drenando bien, aquí no ha llovido como en otras localidades y no hay problemas en ese sentido», aseguraron ayer fuentes del departamento de comunicación del Yeclano, cuestionadas sobre el riesgo de cancelación del partido por el temporal. Fuentes periodísticas de Yecla fueron más lejos. «Ayer estuve en el césped de La Constitución y era una alfombra». Algo de exageración pudo haber.

El presidente del club, al que apodan Pevijo, refundó el club hace 15 años y logró el ascenso

A la segunda fue la vencida. El Yeclano logró el ascenso la pasada temporada tras acabar líder en el grupo VI de Tercera División. También fue el campeón en la 2017/18, cuando no logró subir a la división de bronce en la promoción y casi lo consigue en los despachos. El Lorca fue expulsado de la competición y la plaza fue, en un principio, para el Yeclano, el mejor equipo del grupo murciano. Pero finalmente salió a subasta y ahí se acabó el sueño. Mejor dicho, se pospuso. «El ascenso era merecido, lo llevábamos buscando mucho tiempo, especialmente en las tres últimas temporadas, en las que se ha hecho una estrategia deportiva que hemos visto cómo por fin ha dado el resultado esperado», aseguró Pevijo, como llaman en Yecla al presidente del club, en declaraciones recogidas el pasado mes de junio por el periódico La Verdad. Pedro Romero López es un hombre particular. Regenta una empresa de escayolas para edificios que lleva su apodo y es el padre de Pedro Romero Juan, concejal de Deportes del consistorio yeclano. Del Ayuntamiento recibe su club el 25% de los menos de 400.000 euros de presupuesto con el que afronta esta temporada. Una décima parte de la fuerza económica del Córdoba CF. Recogió las cenizas del histórico Yeclano CF hace 15 años, que mandó a la desaparición su hermano, Isidoro Romero, un empresario de la construcción que se metió al negocio de los aerotaxis…y acabó subastando un avión Jumbo por 2,1 millones de euros. Y dejando al equipo sin futuro.

«No tiene nada que ver con el hermano, a Pevijo le quiere todo el pueblo. A veces llega con el mono de trabajo y se lo quita para dar la rueda de prensa», explica un periodista yeclano. Con el equipo por fin en Segunda B, su reto es la permanencia, pero no renuncian a nada. El alcalde, hace un año, llegó a hablar de un proyecto «de Segunda División».

Y en esas llega el Córdoba CF, a una localidad de 34.000 habitantes con un estadio (La Constitución) de 5.000 espectadores y las gradas «pegadas al césped, como en los estadios ingleses. Y con techo para que nadie se moje». Hará falta mañana. A los aficionados blanquiverdes, unos 100 según previsiones del departamento de comunicación del Yeclano, se les aconseja coger la A-4 hasta pasar Despeñaperros y llegar hasta casi Albacete para desviarse a Yecla. Así esquivarán las tormentas y llegarán esta noche justo al inicio del concierto de Camela, previsto a las 23.00 horas. Y mañana, visita a La Constitución y salida justo a tiempo para agenciarse un bocadillo y entrar con el estómago lleno al concierto no menos interesante de Lola Índigo, también a las 23.00 horas en el Real de la Feria. Porque no solo de fútbol vive el hombre, y en Yecla bien que lo saben.