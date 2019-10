Enrique Martín: "Tenemos que dar un golpe fuera de casa"

El técnico del Córdoba CF, Enrique Martín, ha analizado el partido que enfrenta a su equipo ante el Algeciras, el próximo domingo a las 18.00 horas en el estadio Nuevo Mirador. Para el navarro, “es un fastidio” que se unan las lesiones de Javi Flores, Ortuño y Jesús Álvaro a la baja por estar con la selección de Panamá de Fidel Escobar.

Especialmente la dolencia de Flores. “Es obvio que Javi estaba ahora en un momento muy dulce. Nos estaba dando mucho al equipo, pero las lesiones vienen cuando más a gusto está el futbolista”, ha reflexionado. Eso sí, no hay excusas: “No hay que fijarse en el problema sino en la solución, tendremos que ubicar a otro jugador. Hay que tomarlo con naturalidad por mucho que nos fastidie”.

Respecto al Algeciras, el míster de los blanquiverdes espera un partido “de mucha ida y vuelta” ante un rival “muy dinámico y muy ligero”. Aunque a los gaditanos “también se les puede hacer daño” con una conjunción de concentración y atención sin balón y aprovechando los espacios en ataque. Porque es un partido vital para el Córdoba CF, según el navarro. “Tenemos que dar un golpe fuera de casa y sacar tres puntos importantísimos”.

Las lesiones de Flores, Ortuño y Álvaro

Sin ser nada grave, espero que para la semana que viene Ortuño esté bien. Fidel también está con su selección. Esto es lo que tenemos y en esta plantilla, todo el mundo es importante y nadie es imprescindible. Es un fastidio tener lesionados pero la exigencia es grande. Por un lado y por otro siempre hay cositas. Es obvio que Javi estaba ahora en un momento muy dulce. Nos estaba dando mucho al equipo, pero las lesiones vienen cuando más a gusto está, pero ya no podemos hacer más, no hay que fijarse en el problema sino en la solución, tendremos que ubicar a otro jugador. hay que tomarlo con naturalidad por mucho que nos fastidie.

¿Un partido para ser más defensivos?

Habrá momentos en los que tengamos que defender, como en todos los partidos. Ningún equipo puede llevar la iniciativa los 90 minutos. Lo vimos ayer con la sub-21, hay momentos en los que un equipo lleva la iniciativa y luego es el contrario. Pero tenemos que aprovechar los momentos favorables que tengamos y acertar. El quid de la cuestión está en el acierto, es el secreto máximo en partidos muy igualados.

El rival, un Algeciras “dinámico y muy ligero”

Igual puedo pensar que el partido va a ser de mucha ida y vuelta, me parece a mí. El día del Badajoz ellos y nosotros fuimos adelante, un partido súper entretenido para el espectador pero más loco para los que estamos abajo. El Algeciras sé cómo funciona tanto en casa como fuera, es un equipo muy dinámico y muy ligero. Y también se le puede hacer daño, como a todos. Habrá que estar súper atentos sin balón, muy concentrados. Y cuando lo tengamos, tendremos que aprovechar los espacios que nos dejen por las zonas donde entendemos que podemos hacerle más daño.

La exigencia de la plantilla y la titularidad

Trato de tenerlos a todos espabilados. Pero no lo hago por castigo ni mucho menos. Hay momentos en que uno va jugando cada partido y le viene hasta bien salir de la dinámica para encontrar nuevos bríos. Ellos van cogiendo el hilo, a Javi Flores le senté en Yecla y no deja de ser curioso que desde entonces haya cogido tanto vuelo. Por desgracia ha tenido la lesión. Al jugador hay que sacarle a veces de la dinámica para que reaccione, no hay ninguna maldad en esta toma de decisiones. Quiero mantenerlos a todos vivos e ilusionados. Antes o después todos van a mantener la opción. El otro día la tuvo Zelu y compitió bien. Si va jugando va a ir haciendo más cosas, el jugador necesita participar y coger confianza. Todos van a contar y entre todos vamos a sacar esto adelante.

Los internacionales en Segunda B

En mi opinión a la Segunda B hay que darle una vuelta más. Acercarla más a los 40 principales en todo. Con el parón de las selecciones se devalúan mucho los equipos, hay desventaja. Al Algeciras y a nosotros nos falta un jugador. No queremos que nos falte ninguno, pero no depende de nosotros. Creo que la competición se tendría que parar con los partidos internacionales.

Dos salidas consecutivas

Tenemos que dar un golpe fuera de casa, un empujón. Somos conscientes de que hemos venido a lo que hemos venido. Tocan dos partidos fuera. Vamos con el primero, tenemos que entregarnos a tope para sacar los tres puntos. Cuando digo que la liga está en casa, digo que no podemos dejarnos aquí ningún punto. Pero no pensamos más allá del Algeciras. Vamos a por tres puntos importantísimos porque sabemos que solo con el campeonato en casa no te da. Seguro que vamos a ganar muchos partidos fuera

¿Volver al sistema de cinco atrás por las bajas?

El otro día (con cuatro atrás ante el Cádiz B) el equipo se abrió menos de cara al equipo contrario. Parece que estás más organizado. Quizás sea porque los jugadores llevan toda su vida jugando con el sistema de cuatro atrás. Estoy contento porque interiorizamos el otro sistema y ahora, sin practicar, los jugadores van a hacerlo igual de bien que con el de cuatro.