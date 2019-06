Alfonso Serrano: Tenemos que adaptarnos a la categoría y ser realistas

El director deportivo Alfonso Serrano ha perfilado el nuevo proyecto para el Córdoba de la 2019/20, que obviamente pasa por el ascenso. Aunque para el vallisoletano volver a Segunda es “el objetivo final”, ese ascenso “no se construye en noviembre ni en diciembre, sino en junio”, por lo que ha pedido “la paciencia necesaria” para un proyecto que “comienza de cero”.

Además, ha destacado que “hemos hablado tanto con Jorge (secretario técnico) como con el presidente y Alfredo (García Amado), tenemos claro que el que quiera estar va a estar, queremos gente implicada que venga convencida de lo que tenemos entre manos y que venga con hambre, ya sean veteranos o jóvenes”.

En varias ocasiones ha pedido humildad y consciencia de la categoría en la que se va a militar, las Segunda B. “Tenemos que adaptarnos a la categoría en la que estamos, todos, la afición, jugadores, medios y el club. Si pensamos que por ser el Córdoba lo vamos a tener todo más fácil estamos equivocados”.

Un aspecto interesante que ha querido remarcar es su forma de trabajar, “con consenso”, ya que “cuatro ojos ven más que dos”, por lo que hablará con el entrenador y el club para realizar los fichajes. Eso sí, no ha querido dar nombres propios ni de altas ni de bajas. “Me gusta decirle primero la decisión del jugador, al interesado”.

Sobre la concentración o stage de pretemporada, prácticamente ha descartado que se vaya a realizar fuera de Córdoba, ya que “estamos barajando la situación opciones pero quizás el primer paso sea no extralimitarnos en hechos que no corresponden a la categoría en la que estamos, tenemos que ser realistas”. Sí ha informado que “los jugadores tienen que pernoctar en Córdoba el día 14 para empezar los reconocimientos médicos el día 15”.

Finalmente, hay que destacar que Serrano ha dicho en al menos dos ocasiones que “el que no quiera seguir tiene la carta de rescisión encima de la mesa”.

ASÍ HA SIDO LA COMPARECENCIA DE ALFONSO SERRANO

12.18: “Estamos barajando donde hacer la pretemporada. Tenemos que aceptar la realidad, estamos en Segunda B, quizás el primer paso sea no extralimitarnos en hechos que no corresponden a la categoría en la que estamos, tenemos que ser realistas. Pero estamos barajando las distintas opciones y cuando tengamos la decisión lo comentaremos. Los jugadores tienen que pernoctar en Córdoba el día 14 para empezar los reconocimientos médicos el día 15.

12.17: “Estamos en contacto con el míster, planificando la temporada, y cuando tengamos decidido los que pueden hacer la pretemporada y los que repesquemos de las decisiones lo comunicaremos”.

12.16: “Me gusta hacerlo todo con consenso, no ficho a jugadores por decreto. Siempre hablo con el míster y con el club, cuatro ojos ven más que dos. Yo nunca hablo de nombres propios. Quiero que entendáis también que la decisión que tomemos con cada jugador me gusta decírsela primero al jugador, al interesado, y a partir de ahí lo que podamos hacer público lo haremos”.

12.15: “Alfredo y yo tenemos mucha relación desde hace mucho tiempo, aunque nunca habíamos trabajado juntos. A partir de ahora espero conocerlo mejor y no reñir mucho”.

12.14: “Es un proyecto nuevo, vengo de clubs que han trabajado la cantera, pero nos tenemos que reunir con todos los que configuran la cantera y empezar a trabajar. Cuantos más jugadores de la cantera haya mucho mejor, pero también creo que en este momento, y dadas las circunstancias del club, no es el momento de hacer muchas apuestas.

12.12: “En cuanto al entrenador hemos barajado distintas opciones, nos hemos reunido con algunos entrenadores y desde el principio sabíamos que queríamos un entrenador con experiencia y peso en el vestuario. He hablado con algún jugador con contrato, hablaremos con todos y le comunicaremos a cada uno la decisión que ha tomado el club, que la tenemos clara. El que no quiera estar no tiene ningún problema en irse”.

12.11: “En principio, hablando tanto con Jorge en la secretaría técnica como con el presidente y Alfredo, tenemos claro que el que quiera estar va a estar, gente implicada que venga convencida de lo que tenemos entre manos y que venga con hambre, ya sean veteranos y jóvenes. El que no quiera seguir tiene la carta de rescisión encima de la mesa. Queremos estar lo más arriba posible, no soy quien para quitar la ilusión a ningún cordobesista. Pero tenemos mucho trabajo por delante, hay que ir con mucha humildad para el objetivo final, que es el ascenso. Pero ese ascenso no se construye ni en noviembre ni en febrero, se hace en junio. Tenemos que tener la paciencia necesaria, el proyecto comienza de cero con jugadores que nunca han jugado juntos. Para mí es muy importante la normalidad y el sentido común, si trabajamos desde esas dos premisas el camino será más fácil”.

12.10: “Tenemos que adaptarnos cuanto antes a la categoría en la que estamos. Todos, la afición, jugadores, medios y club tienen que saber la realidad en la que estamos, en Segunda B. Si pensamos que por ser el Córdoba lo vamos a tener todo más fácil estamos equivocados. La primera piedra es saber donde estamos y cimentar un buen proyecto, que creo que tenemos entre manos”.

12.09: Serrano sigue explicando su proyecto. “No me muevo por categorías, me muevo por sentimientos y por corazón, me muevo por un proyecto que sea atrayente. Esta ciudad, esta afición y el club tienen todo lo que un director deportivo puede aspirar. Estoy muy ilusionado para trabajar desde cero y hacer un equipo competitivo para devolver al Córdoba lo antes posible donde se merece”.

12.07: Serrano comienza dando las gracias a León y a Alfredo García Amado por su confianza. “Espero que tengamos una relación fluida y cordial, que sea lo mejor para el Córdoba que es lo que todos deseamos”.

12.05: León comienza su alocución: Alfonso tiene un currículum que ya sabéis, por todos los clubes que ha pasado. Con él empezamos un nuevo proyecto que no deja de ser ilusionante a pesar de la categoría en la que nos toca militar. Hemos tenido que armar toda la estructura. Estamos poniendo los cimientos de lo que hay que construir para que seamos un club ordenado y estable. Le paso a Serrano la palabra, es su día.

12.03: Comienza la presentación de Alfonso Serrano. León toma la palabra para presentarle.

12.01: Los fotógrafos realizan las primeras fotografías a Serrano, que se dirige en estos momentos a la sala de prensa.

11.55: Desde el club confirman que será el presidente, Jesús León, el que comparezca junto a Serrano en sala de prensa para presentar al director deportivo.

El nuevo director deportivo del Córdoba, Alfonso Serrano, comparece este viernes en la sala de prensa de El Arcángel para explicar el proyecto del ascenso a Segunda de la próxima temporada 2018/19.