Cs pide responsabilidad a PSOE y PP para no bloquear un gobierno de Juan Marín

El secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, ha sido claro y conciso. La pantalla en la que se encuentran ahora mismo en un escenario en el que socialistas y populares actúen con "responsabilidad" y "no bloqueen las posibilidades de un gobierno limpio, nuevo y renovado" en Andalucía. Villegas, que ha admitido que "será complicado", ha reiterado en diversas ocasiones que la propuesta de su formación es que tanto PP, como PSOE "permitan el cambio" y "permitan un gobierno de Juan Marín, un gobierno de Cs".

La misma idea la ha defendido el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, Juan Marín, que ha emplazado este lunes a la presidenta en funciones y candidata del PSOE, Susana Díaz, a plantearse apoyar un gobierno del PP y Cs para evitar la entrada de Vox en las instituciones, tal como ella misma pedía este domingo. Además, ha insistido en que su partido está "legitimado" para presidir Andalucía tras los resultados electorales. Así, Cs intentará gobernar y pide a PP y PSOE a que le apoyen.

Marín, que ha visto crecer sus representantes de 9 a 21 en estos comicios, ha cerrado la puerta a la reedición del acuerdo entre su formación y el PSOE, una posibilidad que "no existe". "Nosotros intentaremos llegar a acuerdos con el PP, y a partir de ahí el PSOE que decida", ha afirmado en 'RNE'. Una postura que también ha defendido Villegas que ha advertido a Díaz y Juan Manuel Moreno, líder del PP andaluz, a actuar con responsabilidad para no "dar la llave del Gobierno a otros partidos", en referencia a Vox.

El secretario general de Cs, que ha confirmado una primer conversación con el líder popular, no ha querido cerrar la puerta a un posible pacto de gobierno con PP y Vox. "Me veo incapaz de descartar ningún escenario", ha asegurado antes de explicar que no van a tener todas las respuestas a "menos de 24 horas de haberse cerrado los colegios electorales".

Liderar el cambio

Donde se ha mostrado tajante Villegas es en la posibilidad de que PSOE o PP encabecen el próximo Ejecutivo andaluz. "La nueva etapa en Andalucía no la puede protagonizar quien pierde el 50 % de los apoyo, ni la puede protagonizar un partido corroído por la corrupción", ha afirmado sobre socialistas y populares. "Los que crecemos y tenemos cada vez más apoyo vamos a liderar esta nueva etapa", ha sentenciado.

El dirigente naranja también ha hecho frente a las críticas por proponerse a presidir Andalucía siendo la tercera fuerza política, cuando tras las elecciones catalanas, en las que fueron los más votados, no lo intentaron. "En Cataluña, el PP y el PSOE tuvieron unos resultados tan lamentables que no era posible hacer una mayoría constitucionalista", ha argumentado.

Desplome del PSOE

En otra entrevista en 'Espejo Público', Marín ha argumentado que "la única fuerza política del cambio que ha crecido es Ciudadanos", tras subrayar que Díaz "ha obtenido los peores resultados del PSOE" en toda la democracia.

"Díaz tiene que ser un poco más humilde, pensar qué ha hecho mal, y quizá se debía plantear poder apoyar un gobierno de Ciudadanos", ha aseverado Marín, que ha recordado asimismo que "si el cambio hoy es posible en Andalucía es gracias a que Ciudadanos ha crecido, porque el PP ha perdido 24 escaños en los últimos cuatro años".