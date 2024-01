La exministra principal de Escocia durante la pandemia, Nicola Sturgeon, ha rechazado este miércoles haber utilizado la crisis sanitaria para obtener un mayor apoyo a la causa independentista. En su intervención ante la comisión que investiga la gestión del covid en el Reino Unido, la exlíder del Partido Nacional Escocés (SNP, en sus siglas en inglés) ha recalcado que su intención fue siempre la de minimizar las muertes y los contagios y ha insistido en que sus diferencias con el entonces primer ministro británico, Boris Johnson, no tenían una motivación política. Sturgeon ha negado, además, haber dado un trato de favor a España durante la pandemia para evitar un posible veto a la hipotética incorporación de Escocia a la Unión Europea en caso de lograr la independencia.

El abogado encargado del interrogatorio, Jamie Lawson, ha mostrado un correo electrónico, enviado en julio de 2020 por el entonces ministro principal adjunto de Escocia, John Swinney, en el que este muestra su preocupación por el hecho de que el Gobierno escocés no haya incluido a España en la lista verde de países a los que está permitido viajar. “El Gobierno español concluirá que es algo enteramente político y no lo olvidará. Hay una posibilidad real de que nunca apruebe la adhesión a la UE de una Escocia independiente como resultado”, aseguró Swinney en el correo enviado a Sturgeon y a otros altos cargos del Gobierno escocés.

La exministra principal escocesa ha explicado que la decisión de incluir a España en la lista verde ese verano se debió a motivos estrictamente sanitarios y ha recordado que revirtió la decisión poco después, cuando los datos de la pandemia en España empezaron a empeorar. “Si lo que me preguntan es si fue una decisión impulsada políticamente, desde luego por mi parte, no lo fue en absoluto”.

Tensión con Johnson

Lawson también ha preguntado a Sturgeon sobre la publicación de un mensaje en las redes sociales en julio de 2020, con motivo de la visita que Johnson iba a hacer a Escocia, en el que asegura que una de las virtudes de la independencia es no depender de decisiones tomadas por políticos que los escoceses “no han votado” y que les llevan por “caminos que no han elegido”. La exlíder del SNP ha explicado que el mensaje tenía el objetivo de responder a unas palabras de Johnson, en las que defendió la unidad del Reino Unido poco antes de su visita. “No fui yo quien decidió de repente empezar a hablar de independencia. Fue una respuesta a la visita del primer ministro y, en particular, a la narrativa que rodeó esa visita”, ha recalcado.

Sturgeon no ha escondido sus diferencias con Johnson, al que calificó de “payaso” e “incompetente” en una conversación con su jefe de gabinete. En su intervención de este miércoles, ha insistido en que el exprimer ministro fue la persona equivocada para gestionar la pandemia y ha asegurado que la única forma de evitar irritarle era haciendo todo lo que él quería. A pesar de eso, la exlíder independentista ha señalado que, en su opinión, la intención general del Gobierno de Londres no fue la de politizar la pandemia.

Mensajes borrados

El interrogatorio también ha tratado de aclarar por qué Sturgeon eliminó gran parte de los mensajes de Whatsapp intercambiados con miembros de su Gobierno durante la pandemia, algo que la compareciente ha atribuido a motivos de seguridad. “El consejo que siempre me dieron, desde mi primer día en el Gobierno, fue no mantener conversaciones como esas en un teléfono que podría perderse o ser robado y que, por lo tanto, no era seguro”, ha explicado, justo antes de defender la transparencia en la entrega de documentos y mensajes registrados por otras vías.

Visiblemente emocionada en varios momentos de su comparecencia, Sturgeon ha asegurado que hubiera preferido no tener que cargar con la responsabilidad de liderar el Gobierno de Escocia durante la crisis sanitaria, pero ha insistido en que la toma de decisiones de su Gobierno, tanto las que resultaron ser correctas como las que no lo fueron, tenían como objetivo garantizar la seguridad de sus ciudadanos. “Quería ser la mejor ministra principal posible, pero es tarea de otros determinar si tuve éxito o no en ese propósito”.