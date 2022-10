De forma tan imprevista como regresó a Londres de sus vacaciones en el Caribe, Boris Johnsonha anunciado que se retira de la carrera por suceder a Liz Truss al frente del gobierno del Reino Unido y en el liderazgo del Partido Conservador británico.

Tan solo unas horas antes de que fuera a confirmar este lunes su candidatura, Johnson ha tirado la toalla con un comunicado en el que, no obstante, afirma que había

Pero esos apoyos no bastaban: "En el curso de los últimos días he llegado a la conclusión de que simplemente no sería lo correcto" (volver a Dowing Street), ha declarado el ex primer ministro. "No se puede gobernar eficientemente a menos que tengas un partido unido en el parlamento", razona en su comunicado.

La renuncia despeja el camino del exministro de Finanzas Rishi Sunak para convertirse en el próximo primer ministro de Gran Bretaña.