¿Sabes hasta dónde puede llegar tu pyme si es digital y está online?

Presencia en internet, clave para las pymes

La explosión de la digitalización ha propiciado un cambio en los hábitos de producción y de consumo, en cualquier ámbito industrial y social. Y aunque no hay datos exactos, se estima que al día se realizan más de 6.000 millones de búsquedas, solo en Google. Por este motivo se dice que, si no estás en internet, no existes.

En España, las pymes suponen un 99,8 % del tejido empresarial y son responsables de crear el 66% del empleo total. El 65% de estas cuentan con una página web, una tienda online o una plataforma de eCommerce como canal de ventas principal, una cifra que aunque parezca baja se sitúa por encima de la media mundial que está en el 61%, tal y como señala el Observatorio sobre Digitalización de GoDaddy España 2023. Para tener una idea global, en Alemania el número de pymes llega hasta el 70%.

El motor de búsqueda en internet por excelencia, Google, además ha diseñado una serie de herramientas que permiten agilizar y automatizar un buen número de procesos, tanto del día a día como la posibilidad de contar con recursos para mejorar las técnicas de marketing, conocer las tendencias en la red o tener siempre a mano todo tipo de documentación e información, con una unidad de almacenamiento, por ejemplo.

Por eso resulta tan importante que el ecosistema emprendedor se apunte a las innovaciones que ofrecen las nuevas tecnologías y la digitalización. Un aspecto tan esencial que ha propiciado el diseño de la iniciativa Kit Digital del Gobierno de España en el marco de los Fondos Next GenerationEU, una ayuda directa a pymes, microempresas y autónomos para contribuir a que estos negocios puedan impulsar su actividad online con la creación o mejora de sus páginas web, desarrollo de comercio electrónico y redes sociales, y que entidades financieras como Banco Santander ayuden a acceder a este paquete.

¿Cómo adaptarse a la digitalización?

Ni todos los negocios son iguales ni se encuentran en la misma fase de madurez de su actividad. De igual forma su nivel de digitalización, dependerá del tipo de servicio o producto que ofrecen. Sin embargo, esta transformación no es una opción, es una necesidad para no quedarse fuera del mercado.

Acceder a servicios como la banca digital, llevar a cabo múltiples gestiones con las administraciones públicas o abrir nuevos canales de venta necesitan una planificación para beneficiarse de las oportunidades que plantea la digitalización como aumentar la productividad, reducir los costes de producción, o alcanzar mayores ventas.

Así, cada pyme debe conocer cuales son sus prioridades e identificar aquellos procesos que pueden volcarse en el entorno digital para optimizar recursos y automatizar el mayor número de procesos repetitivos y que no aportan valor.

De igual forma es clave cuidar la seguridad de los entornos online, para proteger a la propia empresa, su reputación y a sus clientes. Sin olvidar el gran potencial que brinda la digitalización para conocer el entorno del negocio: los datos. Estos datos aportan un análisis en tiempo real que permite a los responsables de las empresas medir los resultados y corregirlos en caso de necesidad.

Para llevar a cabo esa integración de las nuevas tecnologías en la gestión del negocio y de su personal, es importante desarrollar las habilidades digitales, para lo cual, Banco Santander ha creado, junto a IE University, el programa Becas Santander X | Digitaliza tu pyme, pensado para que los responsables de pequeñas y medianas empresas puedan conocer esos entornos virtuales necesarios para su adaptación.

La importancia de tener una web profesional

Aumentar la competitividad o abrir nuevos mercados y seguir creciendo son algunas de las principales ventajas que tiene tener presencia en internet, sobre todo para poder aparecer en alguna de esas miles de consultas realizadas en un solo día y conectar con alguna de esas personas que buscan un producto o servicio.

Porque tener una web profesional permite a una pyme compartir ese espacio digital, competir con cualquier otra empresa de cualquier sector, y salir al encuentro de sus clientes potenciales.

La presencia en internet, a través también de un Marketplace, elimina los horarios y las distancias que hay entre el cliente o usuario y la empresa, y mantiene siempre “abierta” la posibilidad de adquirir y contratar dichos bienes y servicios de forma online, ya que no es necesario hacerlo de forma física, llegando así mucho más lejos.

Una web profesional supone una inversión ajustada, y su proceso de diseño puede ser sencillo, ofreciendo en muchos casos un mantenimiento fácil. Para ello hay plataformas que cuentan con plantillas con las que conseguir un diseño bonito y práctico que no exigirá ningún tipo de conocimientos técnicos.

Con ello, un negocio puede estar en contacto con sus clientes y mantener un diálogo ágil y directo, lo que ayuda a conocerle mejor y detectar mejoras o incluso nuevos nichos de mercado para seguir innovando, y que los responsables pueden llegar a un cada vez mayor número de personas. Una oportunidad de visibilidad para empresas de ámbitos más locales y mercados muy segmentados y específicos, por ejemplo.

Redes sociales y plataformas online, un complemento para las pymes

El ecosistema de emprendimiento además debe participar y tener presencia en los mismos canales que sus usuarios potenciales para conectar con ellos. Por ello, las redes sociales son un buen complemento a una web profesional y ayudan a explotar también otras herramientas como los distintos marketplaces, o espacios virtuales dedicados a la compra y venta de productos.

Estos altavoces ayudan a mejorar, no solo la comunicación con el público, sino que también impulsan la visibilidad y reputación de la marca, y se convierten en un potente canal de atención al cliente creando una comunidad digital que impulse todo ello.