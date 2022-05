Comer sin gluten en la Feria de Córdoba es posible

Una de las casetas más familiares de la Feria de Córdoba es la que ha organizado la Asociación de Celiacos de Córdoba (Aceco), instalada en la calle Judería, con calle Enmedio. Se trata de la única caseta en la que todos los productos y bebidas que se dispensan son sin gluten. El responsable de la gestión de la caseta es Rafael Serrano, casetero de Palma del Río, con amplia experiencia en este tipo de negocio, pues trabaja en múltiples fiestas, en las Ferias de Jerez y de Sevilla o en El Rocío. Sin embargo, como recalca Serrano, la caseta de la Feria de Córdoba es la única en la que sólo hay productos aptos para celiacos, aunque también se sirve cerveza con gluten por si quieren tomarla quienes no sean celiacos.

Durante el pasado fin de semana y también durante la tarde-noche del miércoles, la caseta estuvo llena, sobre todo el sábado, señala Elena Quiles, vocal de la Asociación de Celiacos de Córdoba. Hay muchas personas que no paran de llamar a Aceco para reservar mesa en la caseta, pues quieren poder comer salmorejo, flamenquines, croquetas, berenjenas o pescaíto frito sin gluten, como cualquier otra persona que va a disfrutar de un día en la Feria de Córdoba.

Fue tal el éxito del sábado pasado, que a las 11 de la noche se habían agotado, por ejemplo, las berenjenas fritas, apunta Elena Quiles. Durante los primeros días incluso las personas con celiaquía han podido comer churros en la caseta de Aceco, pero Rafael Serrano lamenta que los ha tenido que quitar de la carta, ya que no ha podido encontrar ningún panadero o suministrador que le surta estos días. Y, dado el volumen de trabajo que tiene esta caseta, le es imposible aportar churros de elaboración propia.

Son ocho personas las que trabajan en esta caseta, con Rafael al frente, su hermano José Luis, de cocinero, y su hija Elisabeth, en barra, entre otros profesionales. Este negocio de caseteros elabora a diario flamenquines, croquetas, salmorejo, entre otros productos, ya que son platos que no pueden faltar en una Feria como la de Córdoba. Este año, por las circunstancias especiales de falta de suministros que está habiendo a nivel global, a Rafael le está siendo muy complicado reponer materias primas sin gluten, como el pan, la harina de maíz o garbanzo, en tiendas de suministro al por mayor y los pocos productos que halla están el doble de caros que otros años. «Me paso toda la mañana buscando de un autoservicio a otro. ¡Y del precio del aceite mejor no te hablo! Cuando voy a otras Ferias, como lo que monto son casetas con y sin gluten, pues si me quedo sin algo se lo pido a otro casetero porque nos conocemos todos, pero aquí en Córdoba no puedo pedir nada porque soy el único que vende sin gluten», destaca.

La caseta de Aceco cuenta con unos 300 metros cuadrados. La celiaquía afecta en Córdoba a aproximadamente el 1% de la población, lo que equivale a más de 7.000 personas presentan esta intolerancia en la provincia. Para la celiaquía no existe medicación. El único tratamiento es adoptar de por vida una dieta totalmente exenta de gluten.