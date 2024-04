Abascal acusa a Sánchez de protagonizar "el mayor bochorno provocado por un político en toda Europa y en todo el mundo"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "hacerse la víctima" y protagonizar un "bochorno internacional" al abrir un periodo de reflexión de unos días sobre su continuidad al frente del Ejecutivo. En un mitin de Vox en Tarragona, acompañado de su candidato a la Generalitat, Ignacio Garriga, Abascal ha hecho alusión a la decisión que anunciará este lunes Sánchez, que dejó en el aire su continuidad después de que un juzgado de Madrid abriese diligencias de investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción tras una denuncia de Manos Limpias.

"Es el mayor bochorno provocado por un político en toda Europa y en todo el mundo", ha denunciado Abascal en el acto con motivo de la campaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo. El presidente de Vox ha asegurado que, después de este episodio, la prensa internacional "está hablando de que el presidente del Gobierno, acorralado por la corrupción de su entorno político y posiblemente familiar, se va a tomar unos días para saber si continúa porque le persiguen los jueces y la oposición".

"Cuando uno es presidente del Gobierno, la gente de nuestro entorno no puede hacer según qué cosas, y si los jueces nos investigan, nos tendremos que fastidiar y no lloriquear", ha destacado. En cuanto a la decisión que finalmente tome Sánchez, ha afirmado: "Nos da igual lo que haga porque todo lo que va a hacer, se quede o se vaya, es en contra de los intereses de España porque no tiene ni un solo principio, y allá donde esté seguirá haciendo daño".

"Queremos que se siente en un banquillo por el gravísimo daño que ha hecho a los españoles con una amnistía inconstitucional, pactando su investidura, acordándola con criminales golpistas, sacando a violadores a la calle y arruinando al país, asumiendo una Agenda 2030 criminal que destruye nuestra prosperidad y el futuro de nuestros jóvenes", ha concluido.