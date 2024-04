Zaplana pide volver a declarar para desmarcarse de Cotino: "La relación era inexistente, nos llevábamos fatal"

El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana ha vuelto a declarar en el juicio del caso Erial para desmarcarse de Juan Cotino y del presunto amaño del contrato de las ITV y el Plan eólico que admitieron ayer su exjefe de gabinete y los dos sobrinos del político ya fallecido. "La relación era inexistente con Cotino, nos llevábamos fatal", ha defendido Zaplana ante el tribunal.

El exministro ha pedido intervenir tras aprovechar su exjefe de gabinete, Juan Francisco García Gómez, la nueva declaración como persona jurídica para atornillar el amaño de las ITV con Juan Cotino, fallecido en 2020 cuando estaba siendo juzgado por los amaños de la trama Gürtel de contratos en la visita del Papa.

García Gómez ha declarado sobre la adjudicación de las ITV, preparada para que Sedesa disfrutara de una concesión, que "Zaplana y Juan Cotino tomaron estas decisiones. Todo esto empieza por la reunión de Cotino, Zaplana y yo. Estábamos al corriente los tres del proceso que se inició en ese momento".

El abogado de Zaplana y el mismo exministro se han revuelto en sus asientos y ha solicitado que se declararan impertinenetes las preguntas del fiscal a Juan Francisco García Gómez. Una petición a la que se ha negado el presidente del tribunal. Aunque ha invitado al letrado de Zaplana a que volviera a declarar su defendido si así lo consideraba oportuno. Una oportunidad que no ha desaprovechado el exministro.

"Jamás hablé con Cotino sobre esa cuestión [las ITV] -ha asegurado Zaplana sentado de nuevo en el estrado-. Quiero intentar acreditarlo con esta oportunidad con la que no contaba. Si la acusacion da tanta importancia a mis agendas, podrá comprobar que no hay en esa fecha, ni en ninguna cercana, ninguna reunión que estemos los tres. En toda mi agenda esa reunion no existe. Ya que se considera la agenda como prueba indiscutible, esa reunión no existe. Y no será porque no tengo las anotaciones de Juan Cotino a las que hace referencia la UCO de la Guardia Civil y el fiscal".

Zaplana ha añadido que "la relación era inexistente con Cotino. Era público y notorio. La relacion en mi agenda con Cotino era limitada. A cumpleaños o la Misa de Infantes. Se puede observar que en la agenda la última reunión con Cotino es en 2003. Es una sola reunión con muchísima gente. Debía ser de índole político. De 2003 a mi detencion [en 2018] no hay una sola reunión con don Juan Cotino. Solo consultar las hemerotecas se puede uno hacer a la idea…Nos llevábamos fatal. Rompí relaciones con el gobierno de Camps, en un episodio bárabaro, político y mediatico con plantes en las Corts Valencianes", ha defendido el exministro en su breve intervención, con la que ha acabado la jornada de hoy dedicada a que declaraan los últimos acusados.