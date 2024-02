Podemos responsabiliza a Fernando Grande Marlaska del trágico episodio que se ha producido este fin de semana en las aguas de Barbate (Cádiz), donde dos guardias civiles que patrullaban fueron asesinados al ser embestidos por una narcolancha. Unas muertes que el partido morado achaca directamente a la falta de medios de la Guardia Civil, por la que pide el cese del ministro del Interior.

"Marlaska tiene que asumir responsabilidades por una larga lista de hechos que es inaceptable", ha advertido el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández este lunes en rueda de prensa, donde le ha señalado la puerta de salida. "Si nosotros hubiéramos tenido que negociar un Gobierno, Marlaska no hubiera continuado al frente de Interior", ha advertido el también secretario de Organización, en una manera de añadir presión a Sumar y a Yolanda Díaz, que hasta ahora han evitado exigir responsabilidades al dirigente socialista.

"La Guardia Civil lleva tiempo reivindicando más medios porque están abandonados. Es responsabilidad de Marlaska dotar de más medios", ha considerado el dirigente, que ha definido lo ocurrido como "un nuevo episodio donde Marlaska no ha estado a la altura de las circunstancias y no es la primera vez que sucede". A día de hoy, la formación todavía estudia si presentar o no alguna iniciativa en el Congreso de los Diputados para señalar su actuación.

TENSIONES

Las críticas de Podemos a Marlaska no son nuevas. La formación ya mantuvo fuertes tensiones con el ministro de Interior en la pasada legislatura, cuando eran socios en el Gobierno de coalición. Esta circunstancia no impidió que le pidieran responsabilidades y reclamaran investigaciones en el Congreso en torno a la gestión del ministro del Interior.

Los choques se produjeron por asuntos en materia de inmigración, primero en 2021 por la devolución de niños menores a Marruecos tras el asalto masivo a las vallas de Ceuta, y después, en verano de 2022, por lo que vino a llamarse la tragedia de Melilla, cuando falleció casi una treintena de migrantes procedentes de Marruecos al intentar saltar la valla.

Pese a la fuerte presión de los morados, las peticiones de responsabilidades a Marlaska cayeron en saco roto para Pedro Sánchez que, lejos de apartarlo, lo volvió a situar al frente de Interior, uno de los departamentos de Gobierno más sensibles. Está ahora por ver si Yolanda Díaz toma el relevo de la contienda dentro del Gobierno.