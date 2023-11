El fundador de Podemos Juan Carlos Monedero vuelve a los titulares, pero en esta ocasión como protagonista involuntario de las presuntas acciones emprendidas desde el gabinete del exministro Cristóbal Montoro, que habría accedido a la documentación fiscal del dirigente morado para pedir la apertura de investigaciones fiscales contra él. El exdirigente, tras conocer los hechos desvelados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, valora emprender acciones legales contra el que fuera titular de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Estas comunicaciones del gabinete de Montoro están incorporadas a la causa secreta que investiga un juzgado de Tarragona por el posible uso de influencias del despacho fundado por el exministro, y que tiene como imputado al su ex jefe de gabinete y mano derecha, Ricardo Martínez Rico. Fue su hermano Felipe Martínez Rico, que también ocupó el mismo puesto de jefe de gabinete, quien se dirigió al "ministro" para informarle de las pesquisas llevadas a cabo contra el dirigente, por entonces miembro de la cúpula de Podemos.

Conocidos los hechos, Monedero no descarta la posibilidad de iniciar acciones legales contra el dirigente popular o personarse como acusación, a la espera de que se levante el secreto de sumario que ahora pesa sobre la investigación judicial. "Hay que esperar a ver el sumario, pero todo tiene el mismo tufo que la policía patriótica y demás cloacas del PP", apunta el fundador de Podemos, en declaraciones a este medio, donde acusa al exministro de valerse del personal público del Ministerio de Hacienda con fines partidistas.

"Puso a gente a trabajar en la AEAT"

"Si es así [de confirmarse las informaciones], Montoro tiene que comparecer ante la justicia por haber utilizado el aparato del Estado para perseguir ilegalmente a adversarios políticos", destaca Monedero, a consultas de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. El ex dirigente morado, que dimitió de todos sus cargos en Podemos dos meses después del escándalo fiscal, carga ahora con quien considera en gran parte responsable.

"Me hizo falsas acusaciones, todo parece indicar que puso a gente a trabajar dentro de la AEAT para inventar querellas contra mí y todo en connivencia con los medios que estaban al servicio del bipartidismo. Es el actuar repetido de las cloacas", zanja el dirigente y ex presidente del think thank del partido.

Desde Podemos, este lunes consideraron que la información desvelada por este medio era un signo de la "persecución política" a la que se había visto sometido el partido desde su nacimiento, aunque delegaron las acciones legales en el propio interesado, Monedero, que no se cierra a dar pasos en este sentido.

"Ministro, para tu información"

La información publicada este lunes por este medio relata un episodio que se remonta a febrero de 2015, en los días posteriores a que salieran a la luz en distintos medios los pagos que recibió el exdirigente desde distintos gobiernos latinoamericanos a través de su empresa Caja de Resistencia Motiva2 por valor de 425.155 euros, y la multa de 200.000 euros que pagó a la Agencia Tributria para evitar una sanción mayor y un posible delito fiscal.

En un email enviado presuntamente por Martínez Rico a Montoro, el alto cargo se dirige al "ministro" y deja constancia de las indagaciones que habría llevado a cabo el propio gabinete del exministro sobre las declaraciones fiscales de Monedero, e informa de la apertura de investigaciones por parte del Ministerio contra el dirigente, que por entonces formaba parte del núcleo duro de Podemos y que dimitió dos meses después.

"Ministro, para tu información. Te he marcado en amarillo lo relevante. He pedido información adicional para aclarar. De momento, van a elaborar una ficha, y te la mandamos antes de dar traslado a MEYSS [Ministerio de Empleo y Seguridad Social]", dice el mensaje, que se dirige directamente al "ministro" y se refiere al departamento dirigido entonces por Fátima Báñez.

En el mismo email, el jefe de gabinete de Montoro, ahora investigado en la causa, explica las indagaciones hechas desde el Ministerio de Hacienda. "Han estado analizando las presentaciones extemporáneas de Monedero", dice de forma expresa, antes de considerar que "su cuenta corriente ha estado moviéndose" y que "hay algún tipo de fraude no declarado".

"Debemos elaborar una ficha"

Martínez Rico destaca en el mismo email que "lo más importante" es que Monedero habría llevado a cabo "pagos en negro a sus becarios, los cuales están dados de alta como falsos autónomos", relatando que "una importante parte de los mismos son clarísimos trabajadores por cuenta ajena de Producciones Mano Izquierda (La Tuerka) cuya nómina la ingresa Monedero a través de Caja de Resistencia".

El mensaje dirigido al "ministro", Martínez Rico también le propone iniciar acciones por parte de Ministerio de Hacienda para esclarecer los hechos del fundador de Podemos: "Debemos elaborar una ficha de información con trascendencia tributaria (FITT) y enviarla a la Inspección de Trabajo para que los dé de alta (a los pobres becarios) en el régimen general con los que se practicaría liquidación en la Seguridad Social".

Rato, Aguirre y un periodista

Tal y como adelantó en exclusiva este periódico, en la causa de Tarragona también se incluyen documentos que revelarían la apertura de inspecciones fiscales por parte de la Agencia Tributaria contra periodistas que informaron sobre presuntas irregularidades del despacho de abogados fundado por Montoro, además de otras comunicaciones en su gabinete relativas a dos de las figuras que más incomodaron al expresidente Mariano Rajoy, como son Esperanza Aguirre o Rodrigo Rato. El exministro Montoro, que no está investigado en la causa, siempre ha asegurado que se desvinculó del bufete de abogados en 2008.

En un email enviado en 2017, se hacía referencia al periodista de ABC Javier Chicote, que había publicado informaciones sobre este despacho. En él, un inspector de Hacienda anunciaba al entonces director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, y al jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Luis María Sánchez González, que iba a "remitir una ficha de información con trascendencia tributaria (FITT) a Madrid para su carga en plan de Inspección" contra el informador.

En el procedimiento también se incluyen mensajes relativos al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, revelados por esta redacción. Esta última ha reclamado en una entrevista concedida a este diario que se investiguen los correos incluidos en la causa de Tarragona que hacen alusión a ella.