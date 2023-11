En el tiempo de descuento para que el PSOE registre, con el apoyo de todos sus socios de investidura, la proposición de ley de amnistía —la idea inicial era hacerlo esta misma mañana, pero uno de los párrafos de la norma está complicando las conversaciones finales con Junts, que mantiene la presión— Alberto Núñez Feijóo compartió un acto con José María Aznar. Ambos coincidieron en que la aprobación de esa amnistía implica “una aberración democrática y la humillación más grande para España”, como dijo el líder del PP. El expresidente, igual que Feijóo, endureció su discurso al máximo: “Lo digo con total claridad. Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española”.

Aznar, en linea con con las advertencias que lleva tiempo lanzando, aseguró que con este pacto con los independentistas “se han cruzado todas las líneas rojas” y “entramos en territorio de una crisis constitucional extraordinariamente grave”. En presencia de Feijóo, el exlíder del PP acusó a Sánchez de haber "puesto la Constitución al servicio de separatistas y antiguos terroristas" con el único objetivo de volver a la presidencia del Gobierno.

El expresidente dijo que por todo ello no es el momento de inhibirse. Y tras dar una muestra de apoyo total a Feijóo como líder de la oposición —"me siento muy bien representado por él para afrontar esta situación”— advirtió: “No estoy dispuesto a inhibirme ni a callarme”. A principios de septiembre el expresidente ya hizo un llamamiento claro a la movilización cívica y social contra los planes del Ejecutivo.

A la espera de que se conozcan los detalles de la norma que perdonaría a Puigdemont y el resto de encausados del procés, Aznar dejó claro que “cuando se habla de amnistías o de hacer consultas de referéndum, ya estamos en el hueso”. Y continuó: “Si la casa se está quemando no vamos a andar con matices, sino intentar que la casa no se queme. No comparto que la amnistía pueda depender de los objetivos que tiene o no tiene. La amnistía no está en la Constitución y los constituyentes la dejaron fuera expresamente”, sentenció.

El expresidente volvió a repetir que la amnistía “lo que hace es eliminar el delito, no solo la pena”. Y reprochó duramente que concederla es como decir “que el golpe de octubre de 2017 no existió y que todos los que se opusieron a ese golpe por debajo del Rey, los jueces, las fuerzas de seguridad, todos, son los culpables”. Y a eso, dijo: “Se le llama políticamente liquidar la Constitución”. Por eso, el expresidente volvió a apelar “la responsabilidad de todos” y dijo: “¿Qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable; el que pueda actuar, que actúe; el que pueda moverse que se mueva; el que pueda aportar que aporte. Cada uno tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos”.