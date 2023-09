El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, le dijo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en persona a principios de este mes que no le apoyará para ser jefe del Ejecutivo en el debate de investidura de la próxima semana en el Congreso. Ni el PP ni el PNV comunicaron la celebración de esta reunión, que se conoció este lunes al mediodía por la televisión pública vasca, ETB, y confirmó por la tarde el portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban. El diputado apuntó que esa cita se realizó en torno al 7 de septiembre.

Pese a que el PNV ha repetido en diversas ocasiones desde el principio que no respaldará a Feijóo, porque eso implica una alianza con la ultraderecha de Vox para hacerle presidente, el PP ha decidido mantener su estrategia de mostrar la mano tendida a todos los grupos parlamentarios y este lunes por la tarde la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, se reunió con Esteban en el Congreso.

El PP quiere mostrar que se mueve, que lo intenta, que lo pelea, pero el PNV, que podría salvarle del fracaso si cediera a estar en la misma ecuación que Vox, le ha dicho varias veces (a través de la prensa, a través de comunicados y en persona, a Feijóo) que no lo va a hacer. Este lunes lo volvió a hacer y parece que es la última: los populares dan por cerrada ya la ronda de contactos y no han logrado sumar ninguno nuevo. Feijóo tiene solo 172 apoyos (137 del PP, 33 de Vox, y los dos diputados de Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro, UPN). Necesita 176.

Por la mañana, en Radio Euskadi, Ortuzar sí que comentó ante los micrófonos que había hablado por teléfono la semana pasada con Feijóo (ya lo habían hecho por móvil también en julio). El político vasco contó que ve "lógico" que el dirigente conservador intente "agotar todas las posibilidades" para recabar apoyos para su investidura, un debate que empezará el martes, 26, en el Congreso. "Hay que dialogar, aunque sea para discutir y para decir que no", afirmó. Algo parecido a lo que comentó Esteban por la tarde tras verse con Gamarra. "Lo dijimos muy claro: no vamos a participar en una conjunción parlamentaria que precise los votos de Vox. Es que no solo los necesita para la investidura, también para llevar a cabo un programa", apuntó. El diputado vasco aseguró que con Gamarra no entró "a discutir contenidos programáticos ni nada". Ella, por su parte, explicó que le había asegurado que el posible Gobierno de Feijóo sería "en minoría", sin ministros de Vox, aunque esa circunstancia tampoco ha ablandado a los nacionalistas vascos.

Balones fuera

En el PP no confirmaron el cara a cara Feijóo-Ortuzar hasta que lo hizo Esteban directamente. Los conservadores, que sí han informado a la prensa de otras entrevistas de Feijóo con Fernando Clavijo, jefe de Coalición Canaria y presidente del archipiélago, y con Javier Esparza, líder de UPN, guardaron silencio sobre ese encuentro con Ortuzar a principios de mes. Preguntada por qué actuaron de una forma tan diferente con los nacionalistas vascos, Gamarra se escabulló subrayando que es normal que Feijóo se reúna con otros políticos y que ellos no quieren "radiar" todo lo que hace su jefe de filas.

Esta noticia sobre el cara a cara entre Ortuzar y el político gallego llega, además, después del encuentro del político vasco con Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica), el viernes pasado. El PNV está reconectándose con Junts después de la fractura que hubo entre las dos formaciones tras el 'procés' de 2017, cuando los nacionalistas vascos intentaron mediar para que Puigdemont no declarara la independencia y convocara elecciones anticipadas.

Ahora los siete diputados de Junts se han convertido en los más determinantes de todos los que conforman la alianza que Pedro Sánchez necesita tejer para poder seguir en la Moncloa. Los de Puigdemont, que reclaman la amnistía de las personas con cuentas pendientes con la justicia por el 'procés', tiene encima todos los focos de esa amplia alianza que necesita el dirigente socialista (Sumar, ERC, EH Bildu, BNG y PNV). En este sentido, Ortuzar, aprovechó este lunes también para pedirle a Sánchez que se ponga a "hablar ya en serio" de investidura y legislatura con ellos.