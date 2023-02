El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha celebrado este lunes a preguntas de los periodistas el paso dado por el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso para modificar la ley del 'solo sí es sí'. El barón socialista ha aplaudido la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de "muchos meses de preocupación" por los efectos de esta nueva norma.

"Aplaudo al presidente Sánchez por modificar esa ley. No he dudado nunca de las buenas intenciones de los propósitos iniciales de esa ley, pero desde luego, en cuanto a su fábrica, es una calamidad y a las pruebas me remito por los efectos de su aprobación. Sus efectos son desalentadores, está dando lugar a algo que está en las antípodas de lo que el legislador pretendía", ha expresado el presidente, que habitualmente marca distancias con el jefe del Ejecutivo central y secretario general del PSOE, pero hoy le ha respaldado y aplaudido su decisión sin ambigüedad alguna.

"Aplaudo al presidente Sánchez -ha reiterado- para que de manera unilateral o pactada, sea el Gobierno o el grupo parlamentario del PSOE promuevan una modificación de esta ley. La ciudadanía no está entendiendo lo que ocurre y los Gobiernos estamos fundamentalmente para transmitir certezas", ha recalcado.

"Al PSOE en feminismo no le tiene que dar elecciones absolutamente nadie"

Asimismo, el presidente aragonés ha criticado las posturas feministas de otros partidos, como el "cinismo" del PP, y "otros tipos de feminismos", en referencia a Podemos.

"Al PSOE en materia de feminismo no le tiene que dar lecciones absolutamente nadie", ha expresado Lambán. "Fue el primero en incorporar el feminismo en la agenda política, el feminismo de manera favorable, entendido como favorecer la igualdad entre los hombres y las mujeres en todos los terrenos y en la economía, ese feminismo se debe íntegramente al PSOE", ha reivindicado, frente a "otro tipo de feminismos, que la mayoría de las mujeres no entienden".

Ha aprovechado también el presidente para denunciar la postura del PP. "Me parece absolutamente cínica la postura del PP tratando de hacer bandera improvisada de algo en lo que no han creído nunca ni, me temo, creerán", ha lamentado.