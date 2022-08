Alberto Núñez Feijóo no conocía el acuerdo que firmaron PSOE y PP -en la época de Pablo Casado- para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Al menos, así lo ha defendido el líder de los populares que ha asegura que su predecesor al frente del partido nunca le entrego este documento e, incluso, ha apuntado que en la dirección nacional de los conservadores no se debatió en ningún momento un acuerdo con los socialistas para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

"Evidentemente que no conocía ese acuerdo", ha sentenciado Feijóo en una rueda de prensa en En Porto do Son (A Coruña). El líder del PP ha querido dejar bien claro que nunca tuvo en sus manos ningún papel sobre dicho pacto firmado por el exsecretario general del partido, Teodoro García Egea, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Feijóo ha explicado que cualquier entendimiento de la época de Casado no tiene valor alguno, ya que tras su llegada a la dirección del PP se reunió con Pedro Sánchez y acordaron "retomar las conversaciones". "Huimos del término 'negociaciones'", ha apuntillado para dejar claro que los acuerdos anteriores a esa cita son papel mojado.